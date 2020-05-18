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Çekirge sokakları yenileniyor

BURSA HABERLERİ  | 18.05.2020 15:13 | Son Güncelleme

Osmangazi Belediyesi, Bursa’nın en eski semtlerinden olan Çekirge Mahallesi’ndeki sokak ve caddeleri sil baştan yeniliyor.Korona virüs salgını sebebiyle hafta sonları uygulanan sokağa çıkma yasağını fırsat bilen Osmangazi Belediyesi, özellikle şehir merkezindeki yol bakım, parke, bordür ve kaldırım çalışmalarına hız verdi.

Osmangazi Belediyesi, Bursa’nın en eski semtlerinden olan Çekirge Mahallesi’ndeki sokak ve caddeleri sil baştan yeniliyor.
Korona virüs salgını sebebiyle hafta sonları uygulanan sokağa çıkma yasağını fırsat bilen Osmangazi Belediyesi, özellikle şehir merkezindeki yol bakım, parke, bordür ve kaldırım çalışmalarına hız verdi. Vatandaşların evde kaldığı süre içinde cadde ve sokakları yenilemek için gece gündüz çalışan belediye ekipleri, Osmangazi’yi güzelleştirmek için birçok noktada mesai harcıyor. Bu çalışmalar kapsamında Osmangazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Çekirge Mahallesi’ndeki cadde ve sokaklarda da ihtiyaca göre tretuvar düzenleme ve kemer taşı kaplama çalışması gerçekleştiriyor. Çekirge Mahallesi 2. Selvi Sokak ve Küplüce Sokak, tretuvar düzenleme ve kemer taşı kaplama çalışmalarıyla tamamen yenilendi. Yürütülen çalışmalar ile kaldırımlar güzelleşirken, yayalar için de daha güvenli hale getirildi.
Korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal hayatın kısıtlanmasını fırsata çevirdiklerini belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Osmangazi’de eskiyen cadde ve sokaklarımızı ihtiyaç durumuna göre yeniliyoruz. Normal şartlarda günlük hayattaki yoğunluk sebebiyle zorlandığımız bu çalışmalarımızı, pandemi sürecinde hızlandırdık. Osmangazi’de bozuk ve kötü görüntüye sahip yol bırakmamak adına çalışıyoruz. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz, çalışmalarını ilçemizin birçok noktasında titizlikle sürdürüyor” dedi.

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