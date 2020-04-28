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Çekirge’de tretuvar ve zemin kaplama çalışması

BURSA HABERLERİ  | 28.04.2020 11:07 | Son Güncelleme

Osmangazi Belediyesi, yaz aylarının gelmesiyle birlikte mahallelerdeki üst yapı çalışmalarına ağırlık verdi.

Osmangazi Belediyesi, yaz aylarının gelmesiyle birlikte mahallelerdeki üst yapı çalışmalarına ağırlık verdi. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Çekirge Mahallesinde başlatılan tretuvar düzenleme ve kemer taşı kaplama çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.
Osmangazililerin hayatını güzelleştirmek adına gece gündüz demeden hizmet üreten Osmangazi Belediyesi, yaz aylarının gelmesiyle birlikte üst yapı çalışmalarına ağırlık verdi. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, büyük bir özveriyle yürüttükleri çalışmalarla ilçenin dört bir yanındaki cadde ve sokakların asfaltlarını yenilerken, ihtiyaca göre beton parke taşı kaplama, bordür, kaldırım ve tretuvar çalışmaları da yapıyor. Planlı çalışmaları sayesinde ilçedeki sorunları çözüme kavuşturan Osmangazi Belediyesi, Osmangazililerin daha rahat bir yaşam sürmesini sağlamak adına Çekirge Mahallesindeki 2. Selvi Sokak ve Küplüce Sokak’ta tretuvar düzenleme ve kemer taşı kaplama çalışmaları başlattı. Yürütülen çalışma ile kaldırımlar güzelleşirken, yayalar için de daha güvenli hale getiriliyor.
“Yaşanabilir Osmangazi ve Bursa” için altyapı ve üst yapı çalışmalarını kent kimliğine uygun şekilde sürdürdüklerini belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Osmangazi’de bozuk ve kötü görüntüye sahip yol bırakmamak adına çalışıyoruz. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz, çalışmalarını ilçemizin birçok noktasında titizlikle sürdürüyor. Yol bakım, onarım, yenileme ve asfaltlama çalışmalarımız ile vatandaşlarımıza kaliteli bir yaşam ve sağlıklı ulaşım şartları sunuyoruz” dedi.

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