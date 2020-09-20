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Çekmeköy Belediyesi’nden okullarda temizlik ve dezenfekte çalışması

İSTANBUL HABERLERİ  | 20.09.2020 16:14 | Son Güncelleme

Çekmeköy Belediyesi, ilkokul ve anaokulu olmak üzere toplam 31 okulda kapsamlı temizlik, ilaçlama ve dezenfeksiyon işlemi gerçekleştirdi.21 Eylül itibariyle anaokulu ve 1.

Çekmeköy Belediyesi, ilkokul ve anaokulu olmak üzere toplam 31 okulda kapsamlı temizlik, ilaçlama ve dezenfeksiyon işlemi gerçekleştirdi.
21 Eylül itibariyle anaokulu ve 1. sınıfların yeni eğitim ve öğretim dönemine başlayacağı açıklanmıştı. Korona virüs tedbirleri kapsamında Çekmeköy Belediyesi ilçedeki okullarda öğrencilerin hijyenik ortamda eğitimlerini alabilmeleri amacıyla dezenfekte çalışması gerçekleştirdi. Belediyeye bağlı özel kıyafetli ekipler, hazırlanan solüsyonlarla sınıflar, tuvaletler, koridorlar ve okul bahçeleri dahil öğrencilerin temas edebileceği her noktayı detaylı bir şekilde temizledi.
Çalışmalar kapsamında, 11’i anaokul, 20’si ise ilkokul olmak üzere toplamda 31 okulda gerçekleştirilen dezenfeksiyon çalışmaları sonrası okullar yeni döneme hazır hale getirildi.

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