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Çekmeköy'de direğe çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

05.07.2022 16:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çekmeköy'de direğe çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Çekmeköy'de direğe çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

İSTANBUL (AA) - Çekmeköy'de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Çekmeköy Şile Yolu Ekşioğlu Mahallesi Saray Caddesi kavşağında Ümraniye istikametinde seyir halinde olan 34 BSS 297 plakalı otomobil, yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü ve yanındaki kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı iki yaralı hastaneye kaldırıldı.

Çekmeköy'de direğe çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Çekmeköy

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