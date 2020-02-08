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ÇEKMEKÖY'DE KAMYONET SU KANALINA DÜŞTÜ 

İSTANBUL HABERLERİ  | 08.02.2020 12:18 | Son Güncelleme

ÇEKMEKÖY' de buzlanan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet su kanalına düştü.

Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR / İSTANBUL (DHA) ÇEKMEKÖY' de buzlanan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet su kanalına düştü. Sürücü, kazayı yara almadan atlatırken, su kanalına düşen kamyonet vinçle çıkarıldı.
Kaza gece saatlerinde Çavuşbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kamyonet sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan kamyonet su kanalına düştü. Kazada sürücü yara almadan atlatırken kendi imkanlarıyla kamyonetten çıkmayı başardı. Su kanalına düşen kamyonet vinç yardımıyla çıkarılarak çekiciye yüklendi. Sürücünün bir yakını "Kar nedeniyle kamyonet kaymış, dereye düşmüş. Yaralı yok kazada. Kamyoneti çıkarmaya geldik "dedi.

Görüntü Dökümü:
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-Su kanalına düşen kamyonetin çıkarılması
-Dereye düşen kamyonet
-Vinç yardımıyla çıkarılması
-Çekiciye yüklenmesi
-Vatandaş ile röp
-Dereden görüntü

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