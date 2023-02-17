YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Hatay
  4. CEKUT ekibi Hatay'da enkazda bulduğu altın ve paraları polise teslim etti

CEKUT ekibi Hatay'da enkazda bulduğu altın ve paraları polise teslim etti

17.02.2023 15:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli depremlerden en fazla etkilenen illerden Hatay'da görev yapan Cezaevi Arama Kurtarma (CEKUT) ekibi, müstakil bir evin enkazında bulduğu para ve altınları polise ulaştırdı.

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde sivil memur, şoför, tekniker, teknisyen, kaloriferci ve infaz koruma memurlarından oluşturulan CEKUT ekipleri de ilk günden bu yana bölgede arama kurtarma çalışması yürütüyor.

CEKUT ekibi, Hatay'ın merkez Antakya ilçesi Armutlu Mahallesi Ufuk Sokağı'ndaki müstakil evin enkazında siyah bir çantanın içinde para ve altın buldu.

Ekip, çantadaki 4 bin lira, 3 bin 950 dolar, 420 avro, 1400 Suudi Arabistan riyali, 21 çeyrek altın, bir yarım altın ve iki tam altını tutanakla İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mehmetçik, İskenderun'da yıkılan binaların enkazında nöbet tutuyorMehmetçik, İskenderun'da yıkılan binaların enkazında nöbet tutuyor
Enkazlardan çıkan kıymetli eşyalar güvenlik güçlerine emanetEnkazlardan çıkan kıymetli eşyalar güvenlik güçlerine emanet
Bolu'da elektrik direğine çarpan otomobilde sıkışan sürücü yaralandıBolu'da elektrik direğine çarpan otomobilde sıkışan sürücü yaralandı
Anahtar Kelimeler:
deprem Hatay para

Hatay Namaz Vakitleri 17 Şubat Cuma

İmsak
05:55
Sabah
07:14
Öğle
12:54
İkindi
15:57
Akşam
18:24
Yatsı
19:39
Hatay ECZANELER
Hatay ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Sağlıklı içeceklerin sırrı onda! Vazgeçilmeziniz olacak en iyi kişisel blender modelleri

Sağlıklı içeceklerin sırrı onda! Vazgeçilmeziniz olacak en iyi kişisel blender modelleri

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Bu yöntemlerle doğal gaz faturanızı yarı yarıya azaltabilirsiniz!

Bu yöntemlerle doğal gaz faturanızı yarı yarıya azaltabilirsiniz!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.