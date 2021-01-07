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Çelen’den malzeme desteği için söz

DÜZCE HABERLERİ  | 07.01.2021 12:53 | Son Güncelleme

Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı’ya nezaket ziyaretinde bulundu.Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı’ya yapılan ziyarette Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, Cimnastik Düzce İl Temsilcisi Tuğba Duman ve Cimnastik Antrenörü Öznur Kıroğlu da yer aldı.Başkan Suat Çelen, Bahçeşehir Düzce Spor Salonu yanına yapılan Cimnastik Salonu’nda incelemede bulundu.

Çelen’den malzeme desteği için söz

Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı’ya nezaket ziyaretinde bulundu.
Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı’ya yapılan ziyarette Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, Cimnastik Düzce İl Temsilcisi Tuğba Duman ve Cimnastik Antrenörü Öznur Kıroğlu da yer aldı.
Başkan Suat Çelen, Bahçeşehir Düzce Spor Salonu yanına yapılan Cimnastik Salonu’nda incelemede bulundu. Çelen, Yazıcı’ya cimnastiğe gösterdiği destek ve yakın ilgiden dolayı teşekkür ederek, salon için gerekli malzeme desteğinin verileceğinin sözünü verdi.
İl Müdürü İsa Yazıcı, Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Çelen’e sporcular adına çok teşekkür etti ve hediye takdim etti.

Çelen’den malzeme desteği için söz

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