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Çelenk’ten listeye giren firmalara tebrik

GAZİANTEP HABERLERİ  | 13.08.2020 16:24 | Son Güncelleme

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Gaziantep Şube Başkanı Mehmet Çelenk, Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesine giren Gaziantepli firmaları tebrik etti.MÜSİAD Gaziantep Şube Başkanı Mehmet Çelenk, İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından açıklanan Türkiye’nin ikinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesi ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.Gaziantep, Üreten ve üretmeyi seven, ihracatını sürekli artıran bir şehir olduğunu kaydeden Başkan Çelenk, "Gaziantepli Sanayicilerimiz, Ülkemiz ve Şehrimizin başarısı için gece gündüz demeden gayret göstermeye devam ediyor.

Çelenk’ten listeye giren firmalara tebrik

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Gaziantep Şube Başkanı Mehmet Çelenk, Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesine giren Gaziantepli firmaları tebrik etti.
MÜSİAD Gaziantep Şube Başkanı Mehmet Çelenk, İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından açıklanan Türkiye’nin ikinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesi ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Gaziantep, Üreten ve üretmeyi seven, ihracatını sürekli artıran bir şehir olduğunu kaydeden Başkan Çelenk, "Gaziantepli Sanayicilerimiz, Ülkemiz ve Şehrimizin başarısı için gece gündüz demeden gayret göstermeye devam ediyor. Açıklanan ilk ve ikinci 500 büyük sanayi kuruluşu sıralamasında yer alan Gaziantep firmaları içerisinde çok sayıda üyemizin yer alması da bizlere ayrıca gurur vermektedir. İSO ilk ve ikinci 500 listesine girerek şehrimizi başarıyla temsil eden firma sayısının önümüzdeki yıllarda katlanarak artması en büyük arzumuzdur. Bu aşamada sanayicisinden mühendisine, ustasından işçisine Gaziantep’i oluşturan herkese büyük sorumluluklar düşmektedir. Gaziantep iş dünyasının temsilcileri olarak bizler, Gaziantep sanayisinin bunu başarabilecek güce ve altyapıya sahip olduğuna inanıyor, bu doğrultuda elimizi taşın altına koymaktan bir an bile tereddüt etmeyeceğimizi özellikle belirtmek istiyoruz. Bu vesileyle daha önce açıklanan İlk 500 Sanayi Kuruluşu listesinde yer alan sanayi kuruluşlarının yöneticilerini ve çalışanlarını tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" ifadelerini kullandı.

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