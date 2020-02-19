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Çelik: "İleride tercih edilecek bir fakülte olacağız"

ZONGULDAK HABERLERİ  | 19.02.2020 17:11 | Son Güncelleme

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi ZBEÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof.Dr.

Çelik: "İleride tercih edilecek bir fakülte olacağız"

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi ZBEÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Hakan Çelik Zonguldak Gazeteciler Cemiyetini ziyaret etti.Çelik; "Şuanda bu bölümde 52 öğrencimiz var. Tercih edilen bir bölüm olduğunu ve ileride tercih edilecek bir fakülte olacağını doluluk oranlarımız şimdiden gösteriyor. Şu anda yüzde 100 doluluğa ulaştık" dedi.
Zonguldak Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Derya Akbıyık, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Akbıyık, Üniversite de İletişim Fakültesi açılmasının çok önemli olduğunu ve bundan mutluluk duyduğunu ifade etti. Akbıyık, "Bugün İletişim Fakülte Dekanımızı konuk ettik. Bülent Ecevit Üniversitesi İletişim Fakültesi bizim için çok ilimiz için çok önemli. Biz iletişim fakültesinin açılacağını öğrendikten sonra çok mutlu olduk. Sonuçta bu mesleğin içerisindeyiz. Radyo televizyonculuk var ama şimdi de iletişim fakültesi ile beraber bu eksiklik de tamamlanmış oluyor. Zonguldak gazeteciler Cemiyeti ve Zonguldak’ta meslektaşlar olarak iletişim fakültesi bizden istek ve talepleri olursa her zaman hazırız. Bizler her zaman sizin yanınızdayız" dedi.
ZBEÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Çelik yaptığı ise; "İletişim Fakültesi olarak bu eğitim öğretim döneminde halkla ilişkiler bölümüne biz öğrenci alımına başladık. Şuanda bu bölümde 52 tane öğrencimiz var. Tercih edilen bir bölüm olduğunu ve ileride tercih edilecek bir fakülte olacağını doluluk oranlarımız şimdiden gösteriyor. Şu anda %100 doluluğa ulaştık. Halkla ilişkiler bölümünde. Tabii aktif olmayan kapatılan bölümlerimiz vardı. Biz arkadaşlarımıza göreve geldiğimizde rektör hocamız da sağ olsun iki bölümümüzün açılması için bir teklifte bulunduk. Şu anda Aralık ayı içerisinde radyo televizyon ve sinema bölümü için teklifimiz uygun bulundu. O bölümümüz şu anda açıldı Ocak ayı içerisinde de bizim gazetecilik ve medya olarak bir teklifte bulunduk. Öneride bulunduk ve yeni medya ve gazetecilik bölümümüz açıldı. İnternet yani yeni iletişim teknolojileri dijital teknoloji yani buraya da bütünleştirmeye gayret ediyoruz. Daha kapsamlı bir bölüm olarak faaliyette bulunacağız. İleriki yıllarda da tabii planlamasının yaptıktan sonra da buraya da öğrenci almayı düşünüyoruz. Genç bir fakülteyiz dinamik bir fakülteyiz" dedi.

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