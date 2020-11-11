YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Amasya
  4. Çelik kasa hırsızları polisin takibi sonucu İstanbul’da yakalandı

Çelik kasa hırsızları polisin takibi sonucu İstanbul’da yakalandı

AMASYA HABERLERİ  | 11.11.2020 21:11 | Son Güncelleme

Amasya’da akaryakıt istasyonundan çelik kasa çalan hırsızlar, polisin başarılı çalışması sonucu kısa sürede yakalandı.Edinilen bilgiye göre olay, Amasya’nın Suluova ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda 05 Kasım’da gece saatlerinde meydana geldi.

Amasya’da akaryakıt istasyonundan çelik kasa çalan hırsızlar, polisin başarılı çalışması sonucu kısa sürede yakalandı.
Edinilen bilgiye göre olay, Amasya’nın Suluova ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda 05 Kasım’da gece saatlerinde meydana geldi. Hırsızlık olayı ile ilgili Suluova İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği görevlileri ile Amasya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan koordineli ve titiz çalışma sonucunda şüpheliler İstanbul’da, çaldıkları malzemeler ile birlikte kıskıvrak yakalanarak şubede işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şoke eden iddia! Atatürk'e bilerek yanlış tedavi uygulandı Şoke eden iddia! Atatürk'e bilerek yanlış tedavi uygulandı
Seçilirse bir ilki başaracakSeçilirse bir ilki başaracak

Amasya Namaz Vakitleri 11 Kasım Çarşamba

İmsak
05:45
Sabah
07:12
Öğle
12:26
İkindi
15:05
Akşam
17:30
Yatsı
18:51

Amasya Nöbetçi Eczaneler11 Kasım Çarşamba

Huzur Eczanesi
Merkez
Peker Eczanesi
Merkez
Kılıç Eczanesi
Goynucek
Yeni Eczanesi
Gumushacikoy
İstanbul Eczanesi
Merzifon
Esra Eczanesi
Suluova
Aydınlar Eczanesi
Tasova
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.