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Çelikhan ve Sincik ilçesinde okullar tatil

ADIYAMAN HABERLERİ  | 12.02.2020 21:52 | Son Güncelleme

Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde ilk ve orta dereceli okulların tatil edildiğini duyurdu.Adıyaman il ve ilçelerinde ilk ve orta dereceli okullar 1 gün tatil edildi.

Çelikhan ve Sincik ilçesinde okullar tatil

Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde ilk ve orta dereceli okulların tatil edildiğini duyurdu.
Adıyaman il ve ilçelerinde ilk ve orta dereceli okullar 1 gün tatil edildi. Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Devam eden kar yağışı ve yollarda oluşan buzlanma nedeniyle il genelindeki ilk ve orta dereceli okullarda, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi ile halk eğitim merkezlerinde 13 Şubat 2020 Perşembe 1 gün süreyle tatil edilmiştir” dedi.

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