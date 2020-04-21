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Çelikhan’da 1 mahalle karantinaya alındı

ADIYAMAN HABERLERİ  | 21.04.2020 10:48 | Son Güncelleme

Adıyaman’ın Çelikhan ilçesine bağlı Pınarbaşı Beldesi Kaya Mahallesi korona virüs (Covid-19) nedeniyle karantinaya alındı.Çelikhan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile Pınarbaşı Beldesi Kaya Mahallesi korona virüsü (Covid-19) salgını nedeni ile 20 Nisan 2020 tarih saat 18.00 itibarı ile 14 gün süreyle karantina alındı.

Adıyaman’ın Çelikhan ilçesine bağlı Pınarbaşı Beldesi Kaya Mahallesi korona virüs (Covid-19) nedeniyle karantinaya alındı.
Çelikhan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile Pınarbaşı Beldesi Kaya Mahallesi korona virüsü (Covid-19) salgını nedeni ile 20 Nisan 2020 tarih saat 18.00 itibarı ile 14 gün süreyle karantina alındı. Çelikhan Kaymakamlığı tarafından yapılan karantina açıklamasında, vatandaşların tüm ihtiyaçları Çelikhan Vefa Sosyal Destek Grubu marifeti ile karşılanacağı ifade edildi.
Mahallede bir kişinin korona virüs testinin pozitif çıkması üzerine bu kararın alındığı öğrenildi.

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