Çelikhan’da 75 yaş üstüne aşı vurulmaya başlandı

Adıyaman’ın Çelikhan ilçesinde 75 yaş üstü vatandaşlara Korona Virüs aşısı vurulmaya başlanıldı.

Yurt genelinde başlanan aşılama süreci Çelikhan ilçesinde de 75 yaş üstü vatandaşlara yapılıyor. Aşılama işlemi için aile hekimliğinden veya hastaneden randevu alınmasının ardından önce sağlık kontrolünden geçirilen 75 yaş ve üstü vatandaşlara daha sonra aşıları uygulanıyor. Evden çıkamayacak durumda olanlara ise evde bakım hizmetleri kapsamında aşı vuruluyor. Vurulan aşıların 2.dozlarının da 28 gün sonra vurulacağı öğrenildi.

Uzmanlar, yapılan aşının bulaşıcılığı engellemek için tek başına yeterli olmayacağı, maske, mesafe ve hijyen kurallarının ihmal edilmemesi gerektiğini vurguluyor.

