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Çelikhan’da alt ve üst yapı çalışması

ADIYAMAN HABERLERİ  | 17.08.2020 16:05 | Son Güncelleme

Adıyaman’ın Çelikhan ilçesinde doğalgaz, içme suyu ve kanalizasyon alt yapı çalışmalarına hız verildi.Covid-19 salgını sebebiyle yaşanan ekonomik sorunlara rağmen, 2020 yılı Çelikhan için yatırım yılı oldu.

Adıyaman’ın Çelikhan ilçesinde doğalgaz, içme suyu ve kanalizasyon alt yapı çalışmalarına hız verildi.
Covid-19 salgını sebebiyle yaşanan ekonomik sorunlara rağmen, 2020 yılı Çelikhan için yatırım yılı oldu. İlçede doğalgaz, yeni içme suyu projesi ve yağmur suyu ile atık su tahliye projesi çalışmalarının başlamasıyla cadde ve sokaklar şantiye alanına döndü.
Çalışmalarla ilgili bilgi veren Çelikhan Belediye Başkanı Mustafa Bulut, "Her türlü olumsuzluğa rağmen vatandaşlarımıza hizmet etmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Yapımı devam eden projeler tamamlandığında kışları sert geçen ilçemizde vatandaşlarımız temiz ve konforlu bir yakıt olan doğalgaza kavuşacak. Yıllardır içme suyu problemleri yaşayan vatandaşlarımız yeni şebeke ve Karmkuk suyu sayesinde bu problemden kurtulacak. Ayrıca yenilenen kanalizasyon altyapısı sayesinde ilçemiz daha temiz, daha sağlıklı ve yaşanılabilir bir yer haline gelecektir.
Bu çalışma sürecinde yollarımız, sokaklarımız bozuluyor. Çevreye verdiğimiz rahatsızlık için üzgünüz, ancak çalışmalar bitince tüm bu problemleri geride bırakacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

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