Celtic - Celta Vigo Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Celtic ile Celta Vigo, 22 Ekim 2026 tarihinde saat 22:00'de Celtic Park'ta buluşuyor.
Bu maç, Celtic Park'ta UEFA Avrupa Ligi kapsamında gerçekleşecek. Celtic ve Celta Vigo, gruptaki konumlarını güçlendirme mücadelesi verecek.
Celtic (UEFA Avrupa Ligi) son 2 maçta 2 mağlubiyet alırken 2 gol atıp 7 gol yedi. (İskoçya Premier Ligi) son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet alırken 12 gol atıp 3 gol yedi.
Celta Vigo (UEFA Avrupa Ligi) son 2 maçta 2 mağlubiyet alırken 1 gol atıp 3 gol yedi. (İspanya La Liga) son 5 maçta 2 galibiyet ve 3 beraberlik alırken 9 gol atıp 3 gol yedi. Ligde 11 puanla 8. sırada.
Celtic, son dönemlerde İskandinav ekibi Hearts'la karşılaştığı son lig maçında 7-1 gibi dikkat çekici bir skor elde etti. Ancak UEFA Avrupa Ligi'nde 2 maçta 7 gol yemeleri, mağlubiyet serisinin etkisini ortaya koyuyor. Celta Vigo, La Liga'da son maçında Deportivo Alaves'i 2-1 mağlup ederek yerini korurken, Avrupa Ligi'nde Juventus karşısında 1-2'lik bir mağlubiyet yaşadı. Bu korunaklı defansif tutum, deplasmanda önem kazanabilir.
Celtic kadrosunda Cameron Carter-Vickers (Şüpheli), Alistair Johnston (Sakat - Bacağından Sakat), Yang Hyun-Jun (Şüpheli), Joel van den Berg (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Shumaira Mheuka (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Jota (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Landon Emenalo (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Callum Osmand (Şüpheli) ve Auston Trusty (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) yer almıyor.
Celta Vigo kadrosunda Miguel Roman (Sakat - Diz Sakatlığı), Jones El-Abdellaoui (Sakat - Diz Sakatlığı), Carl Starfelt (Sakat - Diz Ardı Kirişinden Sakat), Borja Iglesias (Sakat - Kas Sakatlığı), Pablo Duran (Sakat - Baldırından Sakat) ve Alvaro Nunez (Sakat - Kasığından Sakat) yer almıyor.
Celta Vigo'da, 2 gol atan Ferran Jutgla ve 2 asistle dikkat çeken Miguel Roman, takımın hücum gücünü artıran oyuncular arasında.
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