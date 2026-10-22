Celtic - Celta Vigo Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

UEFA Avrupa Ligi Celtic Perşembe 22:00 Celta Vigo

Celtic ile Celta Vigo, 22 Ekim 2026 tarihinde saat 22:00'de Celtic Park'ta buluşuyor.

Bu maç, Celtic Park'ta UEFA Avrupa Ligi kapsamında gerçekleşecek. Celtic ve Celta Vigo, gruptaki konumlarını güçlendirme mücadelesi verecek.

Lig Durumu Celta Vigo 8. İspanya La Liga O 9 G 2 B 5 M 2 P 11 10 Attığı Gol 7 Yediği Gol +3 Averaj Gol Durumu (Toplam) Celta Vigo 10 / 7 İç Saha / Deplasman Performansı CV Celta Vigo Deplasman Oynanan Maç 4 G / B / M 0 / 4 / 0 Gol 1 – 1

Celtic (UEFA Avrupa Ligi) son 2 maçta 2 mağlubiyet alırken 2 gol atıp 7 gol yedi. (İskoçya Premier Ligi) son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet alırken 12 gol atıp 3 gol yedi.

Celta Vigo (UEFA Avrupa Ligi) son 2 maçta 2 mağlubiyet alırken 1 gol atıp 3 gol yedi. (İspanya La Liga) son 5 maçta 2 galibiyet ve 3 beraberlik alırken 9 gol atıp 3 gol yedi. Ligde 11 puanla 8. sırada.

Takımların güncel form bilgileri Celtic tüm kulvarlar Celtic 7-1 Hearts İskoçya Premier Ligi G

Benfica 4-1 Celtic UEFA Avrupa Ligi M

Motherwell 0-2 Celtic İskoçya Premier Ligi G

Celtic 0-1 Rangers FC İskoçya Premier Ligi M

Celtic 1-3 Ferencvaros UEFA Avrupa Ligi M Celta Vigo G B G B B tüm kulvarlar Celta Vigo 2-1 Deportivo Alaves İspanya La Liga G

Celta Vigo 1-2 Juventus UEFA Avrupa Ligi M

Elche 0-0 Celta Vigo İspanya La Liga B

Celta Vigo 5-0 Racing Santander İspanya La Liga G

Omonia 1-0 Celta Vigo UEFA Avrupa Ligi M

Maç öncesi değerlendirme

Celtic, son dönemlerde İskandinav ekibi Hearts'la karşılaştığı son lig maçında 7-1 gibi dikkat çekici bir skor elde etti. Ancak UEFA Avrupa Ligi'nde 2 maçta 7 gol yemeleri, mağlubiyet serisinin etkisini ortaya koyuyor. Celta Vigo, La Liga'da son maçında Deportivo Alaves'i 2-1 mağlup ederek yerini korurken, Avrupa Ligi'nde Juventus karşısında 1-2'lik bir mağlubiyet yaşadı. Bu korunaklı defansif tutum, deplasmanda önem kazanabilir.

Eksik Oyuncular Celtic 9 eksik Cameron Carter-Vickers Alistair Johnston Yang Hyun-Jun Joel van den Berg Shumaira Mheuka Jota Landon Emenalo Callum Osmand Auston Trusty Celta Vigo 6 eksik Miguel Roman Jones El-Abdellaoui Carl Starfelt Borja Iglesias Pablo Duran Alvaro Nunez

Celtic kadrosunda Cameron Carter-Vickers (Şüpheli), Alistair Johnston (Sakat - Bacağından Sakat), Yang Hyun-Jun (Şüpheli), Joel van den Berg (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Shumaira Mheuka (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Jota (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Landon Emenalo (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Callum Osmand (Şüpheli) ve Auston Trusty (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) yer almıyor.

Celta Vigo kadrosunda Miguel Roman (Sakat - Diz Sakatlığı), Jones El-Abdellaoui (Sakat - Diz Sakatlığı), Carl Starfelt (Sakat - Diz Ardı Kirişinden Sakat), Borja Iglesias (Sakat - Kas Sakatlığı), Pablo Duran (Sakat - Baldırından Sakat) ve Alvaro Nunez (Sakat - Kasığından Sakat) yer almıyor.

Lig Performansıyla Öne Çıkan Oyuncular Miguel Roman Celta Vigo 1 Gol 2 Asist Hugo Gonzalez Celta Vigo 1 Gol 2 Asist Ferran Jutgla Celta Vigo 2 Gol 0 Asist Javi Rodriguez Celta Vigo 1 Gol 1 Asist

Celta Vigo'da, 2 gol atan Ferran Jutgla ve 2 asistle dikkat çeken Miguel Roman, takımın hücum gücünü artıran oyuncular arasında.

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