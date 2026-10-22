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Celtic - Celta Vigo Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Celtic, Celta Vigo'yu UEFA Avrupa Ligi'nde ağırlıyor. Her iki takım da son maçlarında farklı performanslar sergiledi. Maç öncesi son istatistikleri ve önemli detayları haberimizde derledik.

Celtic - Celta Vigo Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler
Cevdet Berker İşleyen
UEFA Avrupa Ligi
Celtic
Perşembe 22:00
22.10.2026
Celta Vigo
Stadyum: Celtic Park Yayın: tabii Spor

Celtic ile Celta Vigo, 22 Ekim 2026 tarihinde saat 22:00'de Celtic Park'ta buluşuyor.

Bu maç, Celtic Park'ta UEFA Avrupa Ligi kapsamında gerçekleşecek. Celtic ve Celta Vigo, gruptaki konumlarını güçlendirme mücadelesi verecek.

Lig Durumu

Celta Vigo

8. İspanya La Liga
O
9
G
2
B
5
M
2
P
11
10
Attığı Gol
7
Yediği Gol
+3
Averaj

Gol Durumu (Toplam)

Celta Vigo 10 / 7

İç Saha / Deplasman Performansı

Celta Vigo Deplasman
Oynanan Maç
4
G / B / M
0 / 4 / 0
Gol
1 – 1

Celtic (UEFA Avrupa Ligi) son 2 maçta 2 mağlubiyet alırken 2 gol atıp 7 gol yedi. (İskoçya Premier Ligi) son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet alırken 12 gol atıp 3 gol yedi.

Celta Vigo (UEFA Avrupa Ligi) son 2 maçta 2 mağlubiyet alırken 1 gol atıp 3 gol yedi. (İspanya La Liga) son 5 maçta 2 galibiyet ve 3 beraberlik alırken 9 gol atıp 3 gol yedi. Ligde 11 puanla 8. sırada.

Takımların güncel form bilgileri
Celtic

tüm kulvarlar

  • 18.10.2026 Celtic 7-1 Hearts İskoçya Premier Ligi G
  • 15.10.2026 Benfica 4-1 Celtic UEFA Avrupa Ligi M
  • 11.10.2026 Motherwell 0-2 Celtic İskoçya Premier Ligi G
  • 20.09.2026 Celtic 0-1 Rangers FC İskoçya Premier Ligi M
  • 17.09.2026 Celtic 1-3 Ferencvaros UEFA Avrupa Ligi M
Celta Vigo G B G B B

tüm kulvarlar

  • 18.10.2026 Celta Vigo 2-1 Deportivo Alaves İspanya La Liga G
  • 15.10.2026 Celta Vigo 1-2 Juventus UEFA Avrupa Ligi M
  • 11.10.2026 Elche 0-0 Celta Vigo İspanya La Liga B
  • 19.09.2026 Celta Vigo 5-0 Racing Santander İspanya La Liga G
  • 16.09.2026 Omonia 1-0 Celta Vigo UEFA Avrupa Ligi M

Maç öncesi değerlendirme

Celtic, son dönemlerde İskandinav ekibi Hearts'la karşılaştığı son lig maçında 7-1 gibi dikkat çekici bir skor elde etti. Ancak UEFA Avrupa Ligi'nde 2 maçta 7 gol yemeleri, mağlubiyet serisinin etkisini ortaya koyuyor. Celta Vigo, La Liga'da son maçında Deportivo Alaves'i 2-1 mağlup ederek yerini korurken, Avrupa Ligi'nde Juventus karşısında 1-2'lik bir mağlubiyet yaşadı. Bu korunaklı defansif tutum, deplasmanda önem kazanabilir.

Eksik Oyuncular

Celtic

9 eksik
Cameron Carter-Vickers Şüpheli
Alistair Johnston Sakat Bacağından Sakat
Yang Hyun-Jun Şüpheli
Joel van den Berg Kadro dışı Maç Kadrosuna Alınmadı
Shumaira Mheuka Kadro dışı Maç Kadrosuna Alınmadı
Jota Kadro dışı Maç Kadrosuna Alınmadı
Landon Emenalo Kadro dışı Maç Kadrosuna Alınmadı
Callum Osmand Şüpheli
Auston Trusty Kadro dışı Maç Kadrosuna Alınmadı

Celta Vigo

6 eksik
Miguel Roman Sakat Diz Sakatlığı
Jones El-Abdellaoui Sakat Diz Sakatlığı
Carl Starfelt Sakat Diz Ardı Kirişinden Sakat
Borja Iglesias Sakat Kas Sakatlığı
Pablo Duran Sakat Baldırından Sakat
Alvaro Nunez Sakat Kasığından Sakat

Celtic kadrosunda Cameron Carter-Vickers (Şüpheli), Alistair Johnston (Sakat - Bacağından Sakat), Yang Hyun-Jun (Şüpheli), Joel van den Berg (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Shumaira Mheuka (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Jota (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Landon Emenalo (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Callum Osmand (Şüpheli) ve Auston Trusty (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) yer almıyor.

Celta Vigo kadrosunda Miguel Roman (Sakat - Diz Sakatlığı), Jones El-Abdellaoui (Sakat - Diz Sakatlığı), Carl Starfelt (Sakat - Diz Ardı Kirişinden Sakat), Borja Iglesias (Sakat - Kas Sakatlığı), Pablo Duran (Sakat - Baldırından Sakat) ve Alvaro Nunez (Sakat - Kasığından Sakat) yer almıyor.

Lig Performansıyla Öne Çıkan Oyuncular
Miguel Roman Miguel Roman Celta Vigo 1 Gol 2 Asist
Hugo Gonzalez Celta Vigo 1 Gol 2 Asist
Ferran Jutgla Celta Vigo 2 Gol 0 Asist
Javi Rodriguez Celta Vigo 1 Gol 1 Asist

Celta Vigo'da, 2 gol atan Ferran Jutgla ve 2 asistle dikkat çeken Miguel Roman, takımın hücum gücünü artıran oyuncular arasında.

Sıkça Sorulan Sorular
Celtic - Celta Vigo maçı ne zaman?

22 Ekim 2026 tarihinde.

Celtic - Celta Vigo maçı saat kaçta?

Saat 22:00'de.

Celtic - Celta Vigo maçı hangi kanalda?

Tabii Spor kanalında yayımlanacak.

Celtic - Celta Vigo maçında hangi oyuncular eksik?

Celtic'de Cameron Carter-Vickers, Alistair Johnston, Yang Hyun-Jun, Joel van den Berg, Shumaira Mheuka, Jota, Landon Emenalo, Callum Osmand ve Auston Trusty; Celta Vigo'da ise Miguel Roman, Jones El-Abdellaoui, Carl Starfelt, Borja Iglesias, Pablo Duran ve Alvaro Nunez yok.

Celtic ve Celta Vigo'nun ligde kaç puanı var?

Celtic'in puan bilgisi bulunmamakta; Celta Vigo'nun ise 11 puanı var.

Canlı anlatım

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Anahtar Kelimeler:
Celtic Celta Vigo
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