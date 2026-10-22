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CANLI | Celtic - Celta Vigo maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 22 Ekim 2026
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CANLI | Celtic - Celta Vigo maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 22 Ekim 2026

Celtic, 22 Ekim 2026 tarihinde Celtic Park'ta Celta Vigo'yu ağırlıyor. Bu mücadele, Şampiyonlar Ligi yolunda kritik bir öneme sahip. İki takımın da galibiyet hedefi, heyecan dolu bir karşılaşma vaad ediyor.

Cevdet Berker İşleyen

Maç Skoru

Yayıncı Kuruluş tabii Spor
Stadyum Celtic Park
Celtic Celtic
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Celta Vigo Celta Vigo

13:00 - 22 Ekim 2026

BENFİCA - CELTİC MAÇI ÖNCESİ: SAKATLAR, SON DURUM VE İSTATİSTİKLER

CANLI | Celtic - Celta Vigo maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 22 Ekim 2026 1
Benfica, 15 Ekim 2026'da UEFA Avrupa Ligi'nde Celtic ile karşılaşıyor. İki takımın form durumu ve eksik oyunculara dair detayları haberimizde bulabilirsiniz.

09:00 - 22 Ekim 2026

CELTA VİGO - JUVENTUS MAÇI ÖNCESİ: SAKATLAR, SON DURUM VE İSTATİSTİKLER

CANLI | Celtic - Celta Vigo maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 22 Ekim 2026 2
Celta Vigo, UEFA Avrupa Ligi'nde Juventus ile karşılaşıyor. Her iki takım da liglerinde farklı form düzeyleri sergileyerek sahaya çıkacak. Maç öncesi son istatistikleri ve önemli detayları haberimizde derledik.

09:00 - 22 Ekim 2026

(ÖZET) BENFİCA - CELTİC MAÇI ÖZETİ VE TÜM ÖNEMLİ ANLARI

CANLI | Celtic - Celta Vigo maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 22 Ekim 2026 3
Benfica, Celtic karşısında 4-1'lik etkileyici bir galibiyet elde etti. Jhon Duran'ın penaltı golüyle başlayan maç, Vangelis Pavlidis'in son golüyle taçlandı.

05:00 - 22 Ekim 2026

(ÖZET) CELTA VİGO - JUVENTUS MAÇI ÖZETİ VE TÜM ÖNEMLİ ANLARI

CANLI | Celtic - Celta Vigo maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 22 Ekim 2026 4
Celta Vigo ile Juventus arasındaki UEFA Avrupa Ligi mücadelesinde, son dakikalarda gelen Randal Kolo-Muani'nin golüyle Juventus 2-1 galip geldi.

05:00 - 22 Ekim 2026

CELTİC - CELTA VİGO MAÇI ÖNCESİ: SAKATLAR, SON DURUM VE İSTATİSTİKLER

CANLI | Celtic - Celta Vigo maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 22 Ekim 2026 5
Celtic, Celta Vigo ile 22 Ekim 2026'da Celtic Park'ta karşılaşacak. Her iki ekip de son maçlarında zorlu mücadeleler verdi. Maç öncesi son istatistikleri ve önemli detayları haberimizde derledik.

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Anahtar Kelimeler:
Celtic Celta Vigo
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