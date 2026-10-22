CANLI | Celtic - Celta Vigo maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 22 Ekim 2026

09:00 - 22 Ekim 2026

CELTA VİGO - JUVENTUS MAÇI ÖNCESİ: SAKATLAR, SON DURUM VE İSTATİSTİKLER



Celta Vigo, UEFA Avrupa Ligi'nde Juventus ile karşılaşıyor. Her iki takım da liglerinde farklı form düzeyleri sergileyerek sahaya çıkacak. Maç öncesi son istatistikleri ve önemli detayları haberimizde derledik.