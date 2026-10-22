CANLI | Celtic - Celta Vigo maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 22 Ekim 2026

Maç Skoru
13:00 - 22 Ekim 2026
Benfica, 15 Ekim 2026'da UEFA Avrupa Ligi'nde Celtic ile karşılaşıyor. İki takımın form durumu ve eksik oyunculara dair detayları haberimizde bulabilirsiniz.
09:00 - 22 Ekim 2026
Celta Vigo, UEFA Avrupa Ligi'nde Juventus ile karşılaşıyor. Her iki takım da liglerinde farklı form düzeyleri sergileyerek sahaya çıkacak. Maç öncesi son istatistikleri ve önemli detayları haberimizde derledik.
09:00 - 22 Ekim 2026
Benfica, Celtic karşısında 4-1'lik etkileyici bir galibiyet elde etti. Jhon Duran'ın penaltı golüyle başlayan maç, Vangelis Pavlidis'in son golüyle taçlandı.
05:00 - 22 Ekim 2026
Celta Vigo ile Juventus arasındaki UEFA Avrupa Ligi mücadelesinde, son dakikalarda gelen Randal Kolo-Muani'nin golüyle Juventus 2-1 galip geldi.
05:00 - 22 Ekim 2026
Celtic, Celta Vigo ile 22 Ekim 2026'da Celtic Park'ta karşılaşacak. Her iki ekip de son maçlarında zorlu mücadeleler verdi. Maç öncesi son istatistikleri ve önemli detayları haberimizde derledik.
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