MAGAZİN

Cem Yılmaz takipçisine verdiği sözü tuttu!

MAGAZİN HABERLERİ  | 28.01.2019 21:39 | Son Güncelleme

Cem Yılmaz, Twitter'dan bir takipçisinin piyano isteğini yerine getirdi. Cem Yılmaz bir takipçisinin 'İyilik yaptım, göstereyim' yorumuna ise ilginç bir mesaj verdi.

Cem Yılmaz takipçisine verdiği sözü tuttu!

Cem Yılmaz, geçtiğimiz günlerde Twitter’da takipçileriyle sohbet etmişti. O takipçilerden birisi de güzel sanatlar fakültesinde okuyan bir öğrenciydi ve ünlü komedyenden Arif ve 216 filminde kullanılan piyanoyu istemişti.

Cem Yılmaz, filmdeki piyanoyu bulamayacaklarını belirtmiş, ancak takipçisine başka bir piyano göndereceğini söylemişti. O piyano, öğrencilere ulaştı. Cem Yılmaz da bu gelişmeyi Twitter hesabından duyurdu. Bu duyurunun altına bir takipçisi “İyilik yaptım, göstereyim” şeklinde mesaj attı. Cem Yılmaz ise bu takipçisine tepki mahiyetinde şöyle cevap verdi: “Sen de yapabilirsin… Fındık.”

cem

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Anahtar Kelimeler:
Cem Yılmaz twitter Arif V 216 piyano

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