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“Cemaat imama küstü, cami boş kaldı” haberleri hakkında Valilikten açıklama

DENİZLİ HABERLERİ  | 27.07.2020 17:10 | Son Güncelleme

Denizli’de yerel basında çıkan “Cemaat imama küstü, cami boş kaldı” başlıklı habere Denizli Valiliğinden ve İl Müftülüğünden açıklama yapıldı.

Denizli’de yerel basında çıkan “Cemaat imama küstü, cami boş kaldı” başlıklı habere Denizli Valiliğinden ve İl Müftülüğünden açıklama yapıldı. Açıklamada, imam ve hakkında başlatılan soruşturma sonucunda iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.
Denizli’de yerel yayın ve basın kuruşlarında “Cemaat imama küstü, cami boş kaldı” haberi ile ilgili inceleme çalışması başlatılmasının ardından görevli hakkında soruşturma açıldı. Olayla ilgili şahıs tarafından geçmiş tarihli dilekçenin Çal İlçe Müftülüğüne teslim edildiği belirtildi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sonucunda Denizli Valiliği açıklama yayınladı. Valilik tarafından yapılan açıklama ise şöyle: “Yerel yayın yapan bazı basın yayın organlarında ’Cemaat imama küstü, cami boş kaldı’ başlıklı haber içeriğinde ’imamın sürekli kendilerine kötü davrandığını, hatta bazı cemaatle kavga ettiği’ iddiaları hakkında iddia sahibi şahıs tarafından geçmiş tarihli dilekçe Çal İlçe Müftülüğümüze iletilmiştir. Dilekçe doğrultusunda görevlimiz hakkında inceleme başlatılmış ve 26 Eylül 2019 tarihli inceleme raporu sonucuna göre iddiaların gerçeği yansıtmadığı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 125. Maddesinin ilgili fıkraları gereğince görevlimiz hakkında işlem yapmaya gerek olmadığı, inceleme dosyasından soruşturma dosyasına dönüştürmeye gerek olmadığı sonucuna varılmıştır. Ayrıca bahse konu dilekçe dışında İl ve İlçe Müftülüğümüze ulaştırılan herhangi bir şikayet veya olumsuz bir durum söz konusu değildir.”

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