Cemil Meriç Kütüphanesi 200 bin kitapla açılacak

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, yakın bir tarihte kapılarını açacak olan Cemil Meriç Kütüphanesi’nin, 200 bin kitap kapasitesiyle Antalya’nın en büyük kütüphanesi olacağını söyledi.

Kepez Belediyesinin, eski Dokuma Fabrikası’nın trafo binasına inşa ettiği Cemil Meriç Kütüphanesi açılış için gün sayıyor. Edebiyat müzesi özelliği ile Antalya’da ilk olan kütüphanenin iç tefrişat çalışmaları tamamlandı. Kitap koleksiyonu, toplumun her kesiminin katkılarıyla oluşturulan kütüphanenin raflarına, kitapların yerleştirilmesine önümüzdeki günlerde başlanılacak.

“Hayal edince oluyor”

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, yapımına büyük bir titizlik gösterdiği Cemil Meriç Kütüphanesi’ni ziyaret ederek, projeye son dokunuşlarını yaptı.Başkan Hakan Tütüncü, “Kim derdi ki, bir fabrikanın trafo binası güzel bir kütüphane olsun. Ama hayal edince oluyor” dedi.

“Kütüphane fabrika gibi 7 gün 24 saat açık olacak”

Eski Dokuma Fabrikası’na, yıllarca enerji üretmiş trafo binasını güzel bir kütüphaneye dönüştürdüklerini belirten Başkan Tütüncü, “Cemil Meriç Kütüphanesi, 200 bine yakın kitap kapasitesiyle Antalya’nın şu ana kadar açılmış en büyük kütüphanesi olacak. Kütüphanemiz, 7 gün 24 saat hizmet verecek. Resmi tatillerde, hafta sonlarında de açık olacak. Dokuma Fabrikası, nasıl 7 gün 24 saat ve 43 yıl çalışmışsa Cemil Meriç Kütüphanesi de 7 gün 24 saat bilgi üretecek. Eskiden iplik dokunan Dokuma Fabrikası’nda, bilim merkezi kuruyoruz. Artık fabrika bilgi üreten, bilgi dokuyan bir yer olacak. Dokuma yerleşkesinde, bilim merkezi ve Cemil Meriç Kütüphanesi ile gelecek nesillerin inşasına yönelik, onların zihinlerinin, kalplerinin doyurulmasına dönük güzel bir eğitim süreci yaşanacak” diye konuştu.