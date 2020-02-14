YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ağrı
  4. Cenaze aracı tipide mahsur kaldı

Cenaze aracı tipide mahsur kaldı

AĞRI HABERLERİ  | 14.02.2020 12:48 | Son Güncelleme

Ağrı’nın Hamur ilçesinde cenaze aracı kar yağışı ve tipi nedeniyle yolda mahsur kaldı.

Ağrı’nın Hamur ilçesinde cenaze aracı kar yağışı ve tipi nedeniyle yolda mahsur kaldı. Ağrı’nın Hamur ilçesinde cenaze aracı kar yağışı ve tipi nedeniyle mahsur kaldı. Cenaze aracı Hamur İlçe Özel İdare ekiplerince kurtarıldı.
Ağrı Merkez’den Hamur’a bağlı Aşağı Aladağ Köyü’ne giden Vahide Mağlay’ın cenazesi kar ve tipi nedeniyle mahsur kaldı. Cenaze yakınlarının ihbarı üzerine harekete geçen Hamur İlçe Özel İdare ekipleri yolda mahsur kalan cenaze aracını ve cenaze yakınlarını kurtardı.Yoğun fırtına nedeniyle zor anlar yaşayan İlçe Özel İdare ekipleri her türlü zorluğu göze alarak cenaze aracını ve cenaze ile beraber gelen vatandaşları kurtararak Aşağı Aladağ Köyü’ne ulaştırdı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor! Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor!
PARTNER Metroda çılgına çeviren görüntü! Metroda çılgına çeviren görüntü!
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Vücuttaki lekelere dikkat

Vücuttaki lekelere dikkat

Terör örgütü propagandası yapan şahsa soruşturma

Terör örgütü propagandası yapan şahsa soruşturma

Ankara'daki kesik baş cinayeti aydınlatıldı

Ankara'daki kesik baş cinayeti aydınlatıldı

Mersin’de 136 yıl hapis cezası ile aranan zanlı yakalandı

Mersin’de 136 yıl hapis cezası ile aranan zanlı yakalandı

Yaralı doğana ilçe tarım sahip çıktı

Yaralı doğana ilçe tarım sahip çıktı

DSİ Erzurum’da 6 baraj 14 gölet yaptı

DSİ Erzurum’da 6 baraj 14 gölet yaptı

Ağrı Namaz Vakitleri 14 Şubat Cuma

İmsak
05:32
Sabah
06:56
Öğle
12:27
İkindi
15:21
Akşam
17:48
Yatsı
19:07

Ağrı Nöbetçi Eczaneler14 Şubat Cuma

Demir Eczanesi
Merkez
Furkan Eczanesi
Merkez
Dıyadın Eczanesi
Diyadin
Yeni Melek Eczanesi
Dogubayazit
Eleşkirt Eczanesi
Eleskirt
Beyzade Eczanesi
Patnos
Elif Eczanesi
Taslicay
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Ağrılı iş adamından ihtiyaç sahiplerine kardeşlik eli

Ağrılı iş adamından ihtiyaç sahiplerine kardeşlik eli

Ağrı’da kaçak sigara operasyonu

Ağrı’da kaçak sigara operasyonu

Savcı Sayan’dan tekstilcilere çağrı

Savcı Sayan’dan tekstilcilere çağrı

Hak-Sen’in Ağrı 1970 Spora ziyareti

Hak-Sen’in Ağrı 1970 Spora ziyareti

Vatan Perverler Yunan Milletvekili ve İsrail’in Makor Rishon Gazetesi’ne sert tepki gösterdi

Vatan Perverler Yunan Milletvekili ve İsrail’in Makor Rishon Gazetesi’ne sert tepki gösterdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.