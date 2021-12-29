Cenk Tosun bombası patlıyor! Beşiktaş...

Beşiktaş, hücum bölgesinde yaşanan problemler için harekete geçti. Beşiktaş’taki başarılı performansıyla dev kulüplerin dikkatini çeken ve Everton’a transfer olan Cenk Tosun için harekete geçildi. Everton’da sadece bir maçta görev alabilen Cenk Tosun, Beşiktaş transferine sıcak bakıyor.

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Siyah-beyazlılar, Başkan Ahmet Nur Çebi'nin "Kendisine her zaman kapımız açık" dediği Cenk'le anlaşmaya vardı. Beşiktaş Yönetimi, İngiliz ekibiyle sözleşmesi 30 Haziran'da bitecek Cenk'i ilk etapta 6 aylığına kiralamayı planlıyor. Daha sonra oyuncunun kendisiyle masaya oturulup, uzun vadeli mukavele yapılacak. Maliyetleri düşük tutma adına kiralama bedeli ödemek istemeyen siyah-beyazlılar, Everton'la görüşmelere de başladı.

