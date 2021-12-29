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Cenk Tosun bombası patlıyor! Beşiktaş...

29.12.2021 17:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş'tan rekor bonservisle Everton'a transfer olan Cenk Tosun, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle İngiltere'de beklenen performansı bir türlü sergileyememişti. Yıldız oyuncu için devre arasında birçok takımın adı geçerken en önemli adayın Beşiktaş olduğu aktarıldı. Cenk Tosun'un da Beşiktaş transferine sıcak baktığı öğrenildi. İşte detaylar...

Cenk Tosun bombası patlıyor! Beşiktaş...
Cenk Tosun

Cenk Tosun

TR Türkiye
Yaş: 30 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Everton
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Beşiktaş, hücum bölgesinde yaşanan problemler için harekete geçti. Beşiktaş’taki başarılı performansıyla dev kulüplerin dikkatini çeken ve Everton’a transfer olan Cenk Tosun için harekete geçildi. Everton’da sadece bir maçta görev alabilen Cenk Tosun, Beşiktaş transferine sıcak bakıyor.

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Siyah-beyazlılar, Başkan Ahmet Nur Çebi'nin "Kendisine her zaman kapımız açık" dediği Cenk'le anlaşmaya vardı. Beşiktaş Yönetimi, İngiliz ekibiyle sözleşmesi 30 Haziran'da bitecek Cenk'i ilk etapta 6 aylığına kiralamayı planlıyor. Daha sonra oyuncunun kendisiyle masaya oturulup, uzun vadeli mukavele yapılacak. Maliyetleri düşük tutma adına kiralama bedeli ödemek istemeyen siyah-beyazlılar, Everton'la görüşmelere de başladı.

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü
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