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  4. Cenk Tosun, 'Hagi mi, Alex mi?' sorusuna 'Alex' dedi

Cenk Tosun, 'Hagi mi, Alex mi?' sorusuna 'Alex' dedi

İNGİLTERE HABERLERİ  | 10.04.2020 13:52 | Son Güncelleme

Everton'da forma giyen Cenk Tosun Instagram hesabından dün gece gerçekleştirdiği canlı yayında çarpıcı açıklamalara imza attı.

Premier Lig ekibi Everton'ın ve A Milli Takım'ın golcüsü Cenk Tosun Instagram hesabından canlı yayın yaptı, çok konuşulacak sözler sarf etti.

İŞTE YILDIZ OYUNCUNUN AÇIKLAMALARINDAN ÖNE ÇIKANLAR:

"Türkiye'de en çok hoşuma giden futbolcu Trabzonspor'da oynayan Jose Sosa. Benim gözümde en iyi futbolcu, ondan iyisini görmedim. Sosa mı, Talisca mı? Bence Sosa. Talisca ikinci forvet gibiydi. Sosa daha fazla asist düşünen, forvet besleyen bir 10 numara. En sevdiğim ve unutamadığım gol, Benfica maçındaki gol diyebilirim. Hem anlamı yüksekti hem de güzellik açısından güzel bir goldü. Gaziantepspor'da bir süre Sergen Hoca ile çalıştım. Çok da sevdiğim bir hoca, takdir ettiğim bir insan. Futbolculuk hayatını konuşmaya bile gerek yok, Türkiye'de büyük efsanelerden biri. Şu anda en beğendiğim Türk oyuncu Çağlar Söyüncü diyebilirim. Hagi mi, Alex mi? İkisi de çok iyiydi, ben arada kalıyorum. Alex'e karşı oynadığım için mi, gollerini daha çok izlediğim için mi, bana Alex gibi geliyor ama benden yaşça büyük olanlar Hagi diyor. Messi mi Ronaldo mu deyince, bence Ronaldo."


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everton cenk tosun Premier Lig İngiltere alex hagi

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