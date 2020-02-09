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Centilmen futbolcu para ödülünü Mehmetçik Vakfına bağışladı

ANTALYA HABERLERİ  | 09.02.2020 15:40 | Son Güncelleme

Centilmen futbolcu para ödülünü Mehmetçik Vakfına bağışladı

Antalya'nın Alanya ilçesinde oynanan amatör lig maçında gole giderken rakibinin sakatlanması üzerine topu dışarı atarak centilmenlik örneği gösteren Kestelsporlu futbolcu Mehmet Küçükdurmuş, kendisine verilen para ödülünü Bahçesaray'da şehit olan askerlerin yakınlarına verilmek üzere Mehmetçik Vakfına bağışladı.

Bölgesel Amatör Lig 7. Grup'taki Kestelspor-Yatağanspor maçında fair play örneği sergileyen 24 yaşındaki futbolcu Mehmet Küçükdurmuş'a Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel plaket ve 5 bin lira para ödülü verdi.

Kestelspor-Sarayköyspor karşılaşması öncesi saha içinde gerçekleşen törende konuşan Başkan Yücel futbolcuyu tebrik etti. Küçükdurmuş'un centilmenliğinin herkese örnek olması temennisinde bulunan Yücel, "Kestelspor'a yakışan bir futbolcu. Bundan sonraki hayatında başarılar diliyorum." dedi.

Küçükdurmuş ise takımı ve kendi adına aldığı ödülü, Bahçesaray'daki çığ felaketinde şehit olan askerlerin yakınlarına verilmek üzere Mehmetçik Vakfına bağışladığını belirtti.

Maçı izleyen taraftarlar, Küçükdurmuş'a jestinden dolayı tezahürat yaptı.

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ANTALYA (AA) - Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 7. Grup'ta m fair play Futbol Kestelsporlu Mehmet Küçükdurmuş plaket

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