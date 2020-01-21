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  4. Cep herkülü, Kestellilerle buluştu

Cep herkülü, Kestellilerle buluştu

BURSA HABERLERİ  | 21.01.2020 09:25 | Son Güncelleme

Türk spor tarihine damga vuran Naim Süleymanoğlu’nun hayatını anlatan ’Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu’ adlı filmin galası Kestel’de gerçekleşti.İki yıl önce 18 Kasım’da hayatını kaybeden eski milli halterci Naim Süleymanoğlu’nun hayatını anlatan ’Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu’nun Kestel’deki galasına çok sayıda vatandaş akın etti.

Türk spor tarihine damga vuran Naim Süleymanoğlu’nun hayatını anlatan ’Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu’ adlı filmin galası Kestel’de gerçekleşti.
İki yıl önce 18 Kasım’da hayatını kaybeden eski milli halterci Naim Süleymanoğlu’nun hayatını anlatan ’Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu’nun Kestel’deki galasına çok sayıda vatandaş akın etti. Kestel Belediyesi, kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında gerçekleştirdiği programda sanatseverler duygu dolu anlar yaşadı. 23 Ocak Perşembe gününe kadar Kestellilere ücretsiz olarak gösterimde olacak filmin galasına katılan Yönetmen Özer Fevzioğlu, "Bizzat o topraklardan gelmiş seyircilerle birlikte olmak bizim için ayrı bir heyecan kaynağı oldu. Naim Süleymanoğlu’nun hayatını filme almak büyük bir sorumluluktu. O nasıl sırtına genç yaşta büyük ağırlığı alarak büyük bir sorumluluğu üstlenip başardıysa, bizde onun hayatını filme alarak başarmalıydık. Bugüne kadar aldığımız olumlu tepkilerden başardığımızı düşünüyorum" dedi.
Annesi Hatice’yi oynayan Selen Öztürk, "Zorlu bir yolculuktu. Çok büyük keyif alırken, çok şey öğrendik. Seyircilerimizde kalben güzel karşılayacaklarını düşünüyorum" diye konuştu.
Naim Süleymanoğlu’nu canlandıran Hayat Van Eck, "Bulgaristan’dan göçmüş insanlar adına Nail Süleymanoğlu’nun hayatını ele aldığımız projeyi onlara layık bir şekilde başarmışızdır. Bu süreç çok zor ama güzel bir projeydi. Gençler Naim Süleymanoğlu’nun neler yaşadığını bilmiyorlardı. Bizler elimizden gelenin en iyisini ortaya koyarak o insanlara neler yaşandığını hatırlatmış olduk. Onun ne kadar özveriye sahip olduğunu göstermiş olduk" şeklinde konuştu.
Bursa’nın abisi Naim Süleymanoğlu’nda ayrı bir yeri olduğunu belirten Muharrem Süleymanoğlu, "O yılları tekrar yaşatabilmek çok önemli. 2 nesil üzerinden geçti. O yıllarda Soykırım yaşadık. Allah inşallah bir daha öyle günler yaşatmasın" dedi.
Kestel’de bir çok Bulgaristan göçmeni aile olduğunu belirten Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, "Naim Süleymanoğlu, Türkiye’nin hatta dünyanın bir değeridir. Böyle bir filmi Kestellilerle oyuncularımızla birlikte buluşturmak bizim için mutluluk kaynağıdır. 3 gün sürecek olan gösterimi zevkle seyretmelerini istiyoruz" şeklinde konuştu.
21-22-23 Ocak tarihlerinde 15.00-18.00-21.00 saatlerinde ücretsiz olarak gösterimde olacak filmin biletlerine Kestel Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünden temin edilinebilecek.

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