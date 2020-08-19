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Cephanelik Spor Tesisleri’nde kapsamlı bakım çalışması başlatıldı

KOCAELİ HABERLERİ  | 19.08.2020 17:00 | Son Güncelleme

İzmit Belediyesi, uzun yıllardır bakımı yapılmayan Cephanelik Spor Tesisleri’nin fiziki sorunlarını çözmek için kapsamlı bir bakım çalışması başlattı.İzmit Belediyesi, Cephanelik Spor Tesisleri’nin uzun yıllardır biriken sorunlarını çözmek için kolları sıvadı.

İzmit Belediyesi, uzun yıllardır bakımı yapılmayan Cephanelik Spor Tesisleri’nin fiziki sorunlarını çözmek için kapsamlı bir bakım çalışması başlattı.
İzmit Belediyesi, Cephanelik Spor Tesisleri’nin uzun yıllardır biriken sorunlarını çözmek için kolları sıvadı. İzmit Belediyesi Spor Müdürlüğü ve Etüt Proje Müdürlüğü işbirliğinde, tesis girişlerindeki gölgelikler ve çatı yalıtımı başta olmak üzere, yıllar geçtikçe biriken sorunların çözülmesi için geniş çaplı bir bakım çalışması başlatıldı. Amatör Lig maçlarına ev sahipliği yapan Cephanelik Spor Tesisleri bakım çalışmaları ile yeni sezon öncesi hazır hale getirilecek.
Vatandaşların da spor yapmak için kullandığı Cephanelik Spor Tesisleri’nde öncelikli olarak uzun yıllardır bakımı yapılmayan çatının su yalıtım sistemi yenilendi. Planlanan program doğrultusunda spor salonları ve kulüp odaları dahil olmak üzere tesisin tüm bakımları yapılacak. Bakım çalışmaları sonrası halkın ve spor kulüplerinin daha sağlıklı bir şekilde spor yapabileceği Cephanelik Spor Tesisleri örnek bir tesis haline gelecek.

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