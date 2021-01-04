Ceren’in hedefi annesi gibi başarılı olmak

Yunusemre Belediyespor basketbol minik takımı sporcusu Ceren Sencir, annesinin izinden giderek başarılı bir sporcu olmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Yunusemre Belediyespor Kulübü, başarılı sporcular yetiştiriyor. 11 yaşındaki Ceren Sencir, 4 yıldır ilgilendiği basketbolda annesi gibi başarılı olmak istiyor. Yunusemre Belediyespor basketbol minik takımı sporcusu Ceren Sencir’in antrenörlüğünü annesi Yasemin Sencir yapıyor. Yunusemre Belediyespor’da 3 yıldır basketbol antrenörlüğü yapan anne Yasemin Sencir kızının basketbol sporu ile ilgilenmesinden de oldukça memnun. Anne Sencir, “10 yıl basketbol oynadım. Önce oğlum Erdem basketbolu seçti ve şimdi burslu olarak Ankara’da hem basketbol oynuyor, hem de eğitim hayatına devam ediyor. Kızımın da basketbolu seçmesi beni çok mutlu etti” dedi.

Sporcu Ceren Sencir de hedefinin başarılı bir basketbolcu olarak spor hayatını devam ettirmek olduğunu belirtirken; Yunusemre Belediyespor Kulübünde olmaktan çok memnun olduğunu ifade etti.

