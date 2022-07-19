YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tekirdağ
  4. Çerkezköy OSB'den 17 firma "Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" arasında yer aldı

Çerkezköy OSB'den 17 firma "Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" arasında yer aldı

19.07.2022 17:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çerkezköy OSB Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Sözdinler: - "Üretim, istihdam ve ihracat üssü organize sanayi bölgemizde yapılan her bir kalem üretim, Türkiye ekonomisini ayakta tutup büyümesini sağlıyor"

Çerkezköy OSB'den 17 firma "Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" arasında yer aldı

TEKİRDAĞ (AA) - Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) faaliyet gösteren 17 firma "Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" arasında yer aldı.

Çerkezköy OSB Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Sözdinler, gazetecilere yaptığı açıklamada, İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından hazırlanan "Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2021 Araştırması"nın sonuçlarını değerlendirdi.

Sözdinler, Çerkezköy OSB'den 17 firmanın da listede yer aldığını belirterek, sıralamaya giren firmaları tebrik etti, başarılarının devamını diledi.

Çerkezköy OSB'nin Türkiye ekonomisine katkı verdiğini belirten Sözdinler, "Firmaların devler ligindeki yerini gösteren bu veriler, pandemiye ve ekonomik çalkantılara rağmen sanayi çarklarının döndürdüğünü gösteriyor. Üretim, istihdam ve ihracat üssü organize sanayi bölgemizde yapılan her bir kalem üretim, Türkiye ekonomisini ayakta tutup büyümesini sağlıyor." dedi.

Eyüp Sözdinler, piyasaya umut veren yeni bir ekonomik programın uygulamaya sokulmasının gerekli olduğu görüşünü paylaştı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tekirdağ'da toprağa gizlenmiş 1 kilo 250 gram esrar ele geçirildiTekirdağ'da toprağa gizlenmiş 1 kilo 250 gram esrar ele geçirildi
Müküs Çayı'na düşen hemşireyi arama çalışması sürüyorMüküs Çayı'na düşen hemşireyi arama çalışması sürüyor
Sivas'ta traktörün altında kalan çocuk hayatını kaybettiSivas'ta traktörün altında kalan çocuk hayatını kaybetti
Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ

Tekirdağ Namaz Vakitleri 19 Temmuz Salı

İmsak
03:55
Sabah
05:47
Öğle
13:21
İkindi
17:19
Akşam
20:46
Yatsı
22:29
Tekirdağ ECZANELER
Tekirdağ ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Defalarca estetik ameliyat olmuştu! “Büyük göğüsler çok zor”

Defalarca estetik ameliyat olmuştu! “Büyük göğüsler çok zor”

Evli sevgilisinin kız arkadaşı için tetikçi aradı!

Evli sevgilisinin kız arkadaşı için tetikçi aradı!

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Tamamen üstsüz paylaştı! Kovboy şapkasıyla örttü

Tamamen üstsüz paylaştı! Kovboy şapkasıyla örttü

Öldürdü, soydu, cesediyle cinsel ilişkiye girmeye çalıştı!

Öldürdü, soydu, cesediyle cinsel ilişkiye girmeye çalıştı!

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.