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Çermik’te mahalle muhtarlarından Mehmetçiğe destek

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 04.03.2020 12:52 | Son Güncelleme

Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde bir araya gelen muhtarlar, Suriye’nin İdlib bölgesinde başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı’na destek açıklamasında bulundu.Çermik Kaymakamı Nazlı Demir’in de katıldığı basın açıklaması Çermik Hükümet Konağı önünde gerçekleştirildi.

Çermik’te mahalle muhtarlarından Mehmetçiğe destek

Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde bir araya gelen muhtarlar, Suriye’nin İdlib bölgesinde başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı’na destek açıklamasında bulundu.
Çermik Kaymakamı Nazlı Demir’in de katıldığı basın açıklaması Çermik Hükümet Konağı önünde gerçekleştirildi. Burada konuşan Çermik Muhtarlar Derneği Başkanı Fadıl Şeker, Mehmetçiğe yapılan hain saldırıyı lanetlediklerini söyledi. Şeker, “Milletçe başımız sağ olsun. Allah, vatanı korumak için yaptığı bu mücadelede şanlı ordumuzu ve Mehmetçiğimizi muzaffer eylesin. Son alçakça saldırı ile Türkiye’yi sindirmek, sınırlarını tehdit ederek bekasını tehlikeye düşürmek isteyenlerin oyunları, dün bozulduğu gibi bugün de devletimiz ve milletimizin kararlı duruşuyla bozulacaktır. Türk milleti, bölünmez bütünlüğünü yok saymaya cüret edenlere tarih sahnesinde her zaman karşılığını vermiştir. Çermik muhtarları olarak bizler de her zaman kahraman ordumuzun yanında olacağımızı beyan ediyoruz. Şehitlerimize Allah’ tan rahmet yakınlarına baş sağlığı ve yaralılara da acil şifalar diliyoruz" dedi.

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