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Çermik’te Vefa Sosyal Destek Grubu oluşturuldu

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 23.03.2020 11:42 | Son Güncelleme

Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde, 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların mağdur olmaması, temel ihtiyaçlarını karşılamak için Vefa Sosyal Destek Grubu oluşturuldu.İçişleri Bakanlığı tarafından korona virüs salgını ile mücadele kapsamında 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanlara sokağa çıkma yasağı genelgesi kapsamında, Vefa Sosyal Destek Grubu oluşturuldu.

Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde, 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların mağdur olmaması, temel ihtiyaçlarını karşılamak için Vefa Sosyal Destek Grubu oluşturuldu.
İçişleri Bakanlığı tarafından korona virüs salgını ile mücadele kapsamında 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanlara sokağa çıkma yasağı genelgesi kapsamında, Vefa Sosyal Destek Grubu oluşturuldu. İhtiyaç olması halinde özellikle tek başına yaşayan ve ihtiyaçlarını karşılayacak yakını bulunmayan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların mağdur olmaması, temel ihtiyaçlarını karşılamak için Kaymakam Nazlı Demir başkanlığında 65 yaş ve üstü Vefa Sosyal Destek Grubu oluşturulduğu. Konu ile ilgili yapılan açıklamada, “İkametlerinden ayrılmalarına kısıtlama getirilen vatandaşlar 112, 155, 156 numaraları üzerinden ihtiyaçlarını bildirebileceklerdir. Bu çağrıların cevaplandırılması ve gerekli hizmetlerin üretilmesi için ihtiyaç duyulacak sayıda, başta kolluk birimleri olmak üzere, yeteri kadar kamu görevlisi, ekip ve araç görevlendirilmiştir” denildi.

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