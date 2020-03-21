YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. Çeşme Belediye Başkanı Oran: "65 yaş üstü vatandaşlarımızın ihtiyacını karşılamaya hazırız"

Çeşme Belediye Başkanı Oran: "65 yaş üstü vatandaşlarımızın ihtiyacını karşılamaya hazırız"

İZMİR HABERLERİ  | 21.03.2020 20:47 | Son Güncelleme

Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, İçişleri Bakanlığının 65 yaş üstü vatandaşlara dışarı çıkma sınırlaması getirmesi üzerine yaptığı açıklamada, "65 yaş üstü vatandaşlarımızın ihtiyacını karşılamaya hazırız" dedi.Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, 65 yaş üstü vatandaşlara dışarı çıkma kısıtlaması getirilmesi üzerine sosyal medya hesaplarından bir açıklama yaptı.

Çeşme Belediye Başkanı Oran: "65 yaş üstü vatandaşlarımızın ihtiyacını karşılamaya hazırız"

Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, İçişleri Bakanlığının 65 yaş üstü vatandaşlara dışarı çıkma sınırlaması getirmesi üzerine yaptığı açıklamada, "65 yaş üstü vatandaşlarımızın ihtiyacını karşılamaya hazırız" dedi.

Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, 65 yaş üstü vatandaşlara dışarı çıkma kısıtlaması getirilmesi üzerine sosyal medya hesaplarından bir açıklama yaptı. Başkan Oran, yaptığı açıklamada "İlçemiz sınırları içinde, 65 yaş ve üzeri, yalnız yaşayan veya yardıma ihtiyacı olan vatandaşlarımızın acil ihtiyaçlarını karşılamak üzere, gönüllü personel ve ekibimizle hazırız. Gerektiğinde bu hemşehrilerimize ulaşabilmemiz için isim ve iletişim bilgilerinin 0 533 482 63 22 numaralı telefona bildirilmesini rica eder, sağlıklı günler dilerim." dedi.

Çeşme Belediye Başkanı Oran:

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Dünya genelinde koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 11 bini geçtiDünya genelinde koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 11 bini geçti
Organ nakli olan üçüncü hasta da hayatını kaybettiOrgan nakli olan üçüncü hasta da hayatını kaybetti

En Çok Okunan Yerel Haberler

Aydın’da bipolar hastası kadın her yerde aranıyor

Aydın’da bipolar hastası kadın her yerde aranıyor

Antalya’da sazlık yangınında 30 dönüm alan zarar gördü

Antalya’da sazlık yangınında 30 dönüm alan zarar gördü

Samsun'da hafif ticari araç devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

Samsun'da hafif ticari araç devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

Sivassporlu futbolculara izin verildi

Sivassporlu futbolculara izin verildi

Otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı

Otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı

Tüm Türkiye’de öğretmenler sağlık çalışanları için tek ses oldular

Tüm Türkiye’de öğretmenler sağlık çalışanları için tek ses oldular

İzmir Namaz Vakitleri 21 Mart Cumartesi

İmsak
05:45
Sabah
07:06
Öğle
13:24
İkindi
16:50
Akşam
19:31
Yatsı
20:47

İzmir Nöbetçi Eczaneler21 Mart Cumartesi

Derman Eczanesi
Aliaga
Yazal Eczanesi
Aliaga
Akyürek Eczanesi
Balcova
Alkın Eczanesi
Balcova
Okur Eczanesi
Bayindir
Yaşaroğlu Eczanesi
Bayrakli
Zeytin Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Ödemiş'te dört kişi tarafından kaçırıldığı öne sürülen genç kız bulundu

Ödemiş'te dört kişi tarafından kaçırıldığı öne sürülen genç kız bulundu

Çeşme’de limanda nefes kesen tatbikat

Çeşme’de limanda nefes kesen tatbikat

Futbol: Süper Lig

Futbol: Süper Lig

Ödemiş’te ayakkabı festivali

Ödemiş’te ayakkabı festivali

Minibüsün Çarptığı İki Genç Kız Metrelerce İleriye Fırladı

Minibüsün Çarptığı İki Genç Kız Metrelerce İleriye Fırladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.