Çeşme Belediyespor, lider Halilbeylispor ile berabere kaldı

Lig lideri Halilbeylispor’u konuk eden Çeşme Belediyespor, maçın ilk yarısında elde ettiği üstünlüğünü koruyamayarak, ikinci yarıda yediği golle 1-1 berabere kalınca Play Off şansını da zora soktu.

Süper Amatör Lig Güney Grubu’nda mücadele eden Çeşme Belediyespor, ligin 18. haftasında, lig lideri Halilbeylispor’u konuk etti. Zorlu rakibi karşısında etkili olan Çeşme Belediyespor, maçın 15. dakikasında Fırat Çetin’in ayağından bulduğu golle 1-0 öne geçti. Attığı golün ardından rakip sahada etkili olmayı sürdüren Çeşme Belediyespor, gol fırsatlarını değerlendiremedi. Halilbeylispor da yaptığı ataklardan gol çıkaramayınca, ilk yarı Çeşme Belediyespor’un 1-0’lık üstünlüğü ile sona erdi.

Maçın ikinci yarısına her iki takım da hızlı başlarken, 78. dakikada golü bulan taraf Halilbeylispor oldu. Yediği golün ardından Çeşme Belediyespor galibiyeti getirecek gol arayışlarını sürdürse de zorlu rakibi karşısında galibiyet golünü bulamadı. Oldukça sert geçen ve çok sayıda sarı kartın çıktığı karşılaşma, 1-1 berabere sonuçlandı.