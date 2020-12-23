YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. Çeşme Marina Deniz Patlıcanı Projesi başarıyla devam ediyor

Çeşme Marina Deniz Patlıcanı Projesi başarıyla devam ediyor

İZMİR HABERLERİ  | 23.12.2020 15:13 | Son Güncelleme

Çeşme Marina’ya bırakılan deniz patlıcanlarının ortama uyum sağladığı gözlendi.2019 Haziranı’nda Çeşme Sahil Güvenlik Komutanlığı ile imzalamış olduğu protokol ve gerçekleştirilen başarılı operasyonlar ile izinsiz avlanan bir çok deniz patlıcanının doğal ortamına dönmesine katkı sağlayan Çeşme Marina, geçtiğimiz Mayıs ayında İzmir İl Tarım Müdürü Mustafa Özen ile Çeşme İlçe Tarım Müdürü Ahmet Keçeci’yi ağırlayarak, yakalanan deniz patlıcanlarının Çeşme Marina sularına iadesini sağlamıştı.Çeşme Marina dalış ekibi, gerçekleştirmiş olduğu son kontrollerde, marina sularına bırakılan deniz patlıcanlarının ortama uyum sağlayarak yaşamlarına devam ettiklerini gözlemledi.Çeşme Marina Genel Müdürü Can Akaltan, “Yakalanan deniz patlıcanlarının marinamız sularında yaşamlarına kavuşturulması bizim için büyük önem taşıyor.

Çeşme Marina’ya bırakılan deniz patlıcanlarının ortama uyum sağladığı gözlendi.
2019 Haziranı’nda Çeşme Sahil Güvenlik Komutanlığı ile imzalamış olduğu protokol ve gerçekleştirilen başarılı operasyonlar ile izinsiz avlanan bir çok deniz patlıcanının doğal ortamına dönmesine katkı sağlayan Çeşme Marina, geçtiğimiz Mayıs ayında İzmir İl Tarım Müdürü Mustafa Özen ile Çeşme İlçe Tarım Müdürü Ahmet Keçeci’yi ağırlayarak, yakalanan deniz patlıcanlarının Çeşme Marina sularına iadesini sağlamıştı.
Çeşme Marina dalış ekibi, gerçekleştirmiş olduğu son kontrollerde, marina sularına bırakılan deniz patlıcanlarının ortama uyum sağlayarak yaşamlarına devam ettiklerini gözlemledi.
Çeşme Marina Genel Müdürü Can Akaltan, “Yakalanan deniz patlıcanlarının marinamız sularında yaşamlarına kavuşturulması bizim için büyük önem taşıyor. Yaptığımız dalışlar neticesinde hem deniz patlıcanlarının marina sularına uyum sağlayarak projemizin başarıya ulaştığını hem de ekolojik dengeyi koruyarak marina suyu kalitesini de yükseltmiş olduğunu görüyoruz. Bu ve benzeri çevresel sürdürülebilirlik projelerimize destek veren başta Sahil Güvenlik Komutanlığı ve İl-İlçe Tarım Müdürlükleri olmak üzere tüm paydaşlarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz.” şeklinde açıklama yaptı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sürücüsüz araba müjdesi! 2024 yılında geliyor Sürücüsüz araba müjdesi! 2024 yılında geliyor
Alanyaspor, UEFA Avrupa Ligi'ndeki 28. Türk takımıAlanyaspor, UEFA Avrupa Ligi'ndeki 28. Türk takımı
1/

İzmir Namaz Vakitleri 23 Aralık Çarşamba

İmsak
06:51
Sabah
08:19
Öğle
13:16
İkindi
15:41
Akşam
18:02
Yatsı
19:25

İzmir Nöbetçi Eczaneler23 Aralık Çarşamba

Ufkum Eczanesi
Aliaga
Yeni Şakran Eczanesi
Aliaga
Alkın Eczanesi
Balcova
Ülkücan Eczanesi
Balcova
Pınar Eczanesi
Bayindir
Beyza Eczanesi
Bayrakli
Kendirci Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.