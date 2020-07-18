Çeşmeli kursiyerler sertifikalarını aldı

İzmir’in Çeşme ilçesinde, Halk Eğitim Merkezi ve Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğünün birlikte düzenlediği "Tıbbi ve Aromatik Bitkiler" ve "Arıcılık" kurslarını başarı ile tamamlayan kursiyerlere sertifikaları verildi.

Çeşme’de, "Tıbbi ve Aromatik Bitkiler" ve "Arıcılık" kurslarını başarı ile tamamlayan kursiyerler sertifikalarına kavuştu. Çeşme Halk Eğitim Merkezi ve Çeşme Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğünün birlikte düzenlediği kurslarla ilgili törene katılan Çeşme Kaymakamı Hacı Mehmet Kara, Çeşme’de tarımın çok büyük bir öneme sahip olduğunu belirtti. Kaymakam Kara, tür kursların sürekli olarak yapılmasının önemine dikkat çekti.

Çeşme Tarım ve Orman İlçe Müdürü Ziraat Yüksek Mühendisi Ahmet Keçeci de yaptığı konuşmada, "Çeşme ilçemizde aromatik bitkiler oldukça büyük önem arz ediyor. İki yıldır düzenlenen kurslar, yüksek talep ve ilgi görmekte. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bu kurslara etkin bir katılım ve uygulamalı eğitimi, İlçe Halk Eğitim Müdürlüğü ile birlikte vermektedir. Amacımız; Çeşme’yi Türkiye’nin tıbbi ve aromatik üretim merkezi haline getirmektir" dedi.