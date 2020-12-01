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Çeşmeli öğrencilerin büyük başarısı

İZMİR HABERLERİ  | 01.12.2020 13:27 | Son Güncelleme

Çeşmeli öğrencilerin "Doğa için icat et" adlı robotik projesi, "2019-2020 StarT-Türkiye En İyi Çocuk ve Gençlik Projeleri (Best Projects)" yarışmasında en iyi 10 projeden biri seçildi.İsmail Güral Ortaokulu 5-B sınıfı öğrencileri Emir Kocaalan, Çağan Irmak, İsa Top, Abdullah Aydın ve Eren Erat, "Doğa için icat et" adını verdikleri robotik bir proje ile katıldıkları "2019-2020 StarT-Türkiye En İyi Çocuk ve Gençlik Projeleri (Best Projects)" yarışmasında en iyi 10 projeden biri seçilmeyi başardı.

Çeşmeli öğrencilerin büyük başarısı

Çeşmeli öğrencilerin "Doğa için icat et" adlı robotik projesi, "2019-2020 StarT-Türkiye En İyi Çocuk ve Gençlik Projeleri (Best Projects)" yarışmasında en iyi 10 projeden biri seçildi.
İsmail Güral Ortaokulu 5-B sınıfı öğrencileri Emir Kocaalan, Çağan Irmak, İsa Top, Abdullah Aydın ve Eren Erat, "Doğa için icat et" adını verdikleri robotik bir proje ile katıldıkları "2019-2020 StarT-Türkiye En İyi Çocuk ve Gençlik Projeleri (Best Projects)" yarışmasında en iyi 10 projeden biri seçilmeyi başardı. LUMA Center Finlandiya tarafından öğrencilerin disiplinler arası ve işbirliğine dayalı proje tabanlı öğrenmelerine destek olmak amacıyla her yıl düzenlenen ödüllü proje yarışması, resmi/özel tüm anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise ve dengi okul öğrencilerine yönelik olarak gerçekleştiriliyor.

Çeşmeli öğrencilerin büyük başarısı

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