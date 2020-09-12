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ÇESOB Başkanı Gür, "Borçlar ertelenmeli, esnaf nefes almalı"

ÇORUM HABERLERİ  | 12.09.2020 18:50 | Son Güncelleme

Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) Başkanı Recep Gür, esnafın kamuya olan borçlarının yıl sonuna kadar ertelenmesi talebinde bulundu.Korona virüs salgınından dolayı esnaf ve sanatkarların mağduriyet yaşadığını hatırlatan Gür, esnaf ve sanatkarların daha önce ertelenen kredi, SGK ve Bağ-Kur gibi borçlarının ödeme zamanının geldiğini ancak pandeminin yeniden artması sebebiyle zor bir sürecin yine kendilerini beklediğini bu yüzden ertelenen borçların yıl sonuna kadar tekrar ertelenmesi gerektiğini söyledi.ÇESOB Başkanı Recep Gür, “İçinde bulunduğumuz pandemi süreci, esnafımızın satışlarının azalmasına, maliyetlerinin ve dolayısıyla da borçlarının artmasına neden oldu.

ÇESOB Başkanı Gür, "Borçlar ertelenmeli, esnaf nefes almalı"

Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) Başkanı Recep Gür, esnafın kamuya olan borçlarının yıl sonuna kadar ertelenmesi talebinde bulundu.
Korona virüs salgınından dolayı esnaf ve sanatkarların mağduriyet yaşadığını hatırlatan Gür, esnaf ve sanatkarların daha önce ertelenen kredi, SGK ve Bağ-Kur gibi borçlarının ödeme zamanının geldiğini ancak pandeminin yeniden artması sebebiyle zor bir sürecin yine kendilerini beklediğini bu yüzden ertelenen borçların yıl sonuna kadar tekrar ertelenmesi gerektiğini söyledi.
ÇESOB Başkanı Recep Gür, “İçinde bulunduğumuz pandemi süreci, esnafımızın satışlarının azalmasına, maliyetlerinin ve dolayısıyla da borçlarının artmasına neden oldu. Bu zor dönemde öncelikli talebimiz esnafın günü gelen borçların yılsonuna kadar ertelenmesidir” dedi.
Pandeminin en çok esnaf ve sanatkarları olumsuz etkilediğinin altını çizen Recep Gür, “Pandemi süreci dünyayı ve ülkemizi etkilediği gibi esnafımızı da derinden etkilemeye devam ediyor. Kapalı olduğu süreçte kazancı hiç olmayan esnafımız, kontrollü şekilde açıldıktan sonra da eski kazancına ulaşamadı. Hal böyle iken kira, faturalar, vergiler, prim ödemeleri, kredi ödemeleri arttı ve bu borçların ödenmesi imkansız bir hale dönüştü. Yeniden artış gösteren bu pandemi ortamında ertelenen borçların ödenmesi şuan için mümkün görünmüyor. Bu noktada acil yapılması gereken yıl sonuna kadar mevcut borçların yeniden ertelenmesi ve esnafın rahat nefes alması sağlanmalıdır” diye konuştu.
Kahveci, kantinci ve okul servisçisi esnafının mağduriyetinin devam ettiğini vurgulayan Recep Gür, özellikle bu sektörde çalışanlara destek çıkılması talebini yineledi.
Başkan Gür ayrıca, bu zaman zarfına kadar esnaf ve sanatkarların varlıklarını sürdürebilmeleri adına desteğini esirgemeyen başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Vali Mustafa Çiftçi ve Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a teşekkür ettti.

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