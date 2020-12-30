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Cevher Dudayev Parkı ihalesine 5 teklif

KOCAELİ HABERLERİ  | 30.12.2020 16:10 | Son Güncelleme

Körfez Barbaros Mahallesi’nde hayata geçirilecek olan Cevher Dudayev Parkı için gerçekleştirilen ihaleye 5 firma katıldı.Körfez Belediyesi, Barbaros Mahallesi’nde hayata geçireceği Cevher Dudayev Parkı yapım işi için ihale gerçekleştirildi.

Cevher Dudayev Parkı ihalesine 5 teklif

Körfez Barbaros Mahallesi’nde hayata geçirilecek olan Cevher Dudayev Parkı için gerçekleştirilen ihaleye 5 firma katıldı.
Körfez Belediyesi, Barbaros Mahallesi’nde hayata geçireceği Cevher Dudayev Parkı yapım işi için ihale gerçekleştirildi. Körfez Belediyesi Toplantı Salonu’nda Destek Hizmetleri Müdürü Ersin Çöpoğlu başkanlığında gerçekleştirilen ihaleye 5 firma katıldı. Körfez Belediyesi’nin sosyal medya hesaplarından canlı olarak verildiği 3 milyon 492 bin lira yaklaşık maliyeti olan ihalede, en yüksek teklif 4 milyon 45 bin 439 TL olurken, en düşük teklif ise 2 milyon 555 bin 666 TL oldu.
Barbaros Mahallesi’nde, 7 dönümlük alanda hayata geçirilecek Cevher Dudayev Parkı içerisinde futbol sahası, çok amaçlı salon, dinlenme alanları ve oyun grupları yer alacak. İhale sürecinin tamamlanmasının ardından çalışmalara hemen başlanacağı belirtildi.

Cevher Dudayev Parkı ihalesine 5 teklif

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