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Ceviz toplarken elektrik akımına kapılan imam hayatını kaybetti

DENİZLİ HABERLERİ  | 27.09.2020 16:35 | Son Güncelleme

Denizli’de 38 yaşındaki Süleyman Eser bahçesinde ağaçta ceviz topladığı sırada elektrik akımına kapılarak ağaçtan düştü.

Denizli’de 38 yaşındaki Süleyman Eser bahçesinde ağaçta ceviz topladığı sırada elektrik akımına kapılarak ağaçtan düştü. Akıma kapılan ve yere düşerek ağır yaralanan Eser, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olay, Honaz ilçesi Emirazizli Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emirazizli camisinde imam olan Süleyman Eser (38), ceviz toplamak için bahçeye gitti. Eline aldığı uzun alüminyum kaplı bir çubuk ile cevizleri aşağı düşürerek toplamaya başladı. Bir süre sonra ağaca çıkan Eser, burada ceviz alüminyum çubuk ile toplamaya devam etti. Bir anlık dikkatsizlik sonucu Eser’in elindeki uzun çubuk elektrik tellerine temas etti. Temas etmesiyle birlikte akıma kapılan Eser, ağaçtan düşerek ağır yaralandı. Durumu fark eden vatandaşlar olay yerine sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Eser’e ilk müdahale de bulundu. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Eser, olay yerinde hayatını kaybetti.
Yapılan incelemenin ardından Eser’in cansız bedeni otopsi için adli tıp kurum morguna kaldırıldı. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatırken, Süleyman Eser, eşinin memleketi olan Çardak ilçesine defin edileceği bildirildi.

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