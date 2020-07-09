Cevizci bilim elçiliğine tekrar seçildi

Muğla Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) Müdürü Bekir Cevizci, 2018 yılında iki yıllığına seçildiği bilim elçiliğine tekrar seçildi. Cevizci, Avrupa Okul Ağı’nın teklifi ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın onayı ile bu göreve tekrar bir yıllığına seçilmiş oldu.

Bilim elçiliği nedir?

Avrupa Okul Ağı, Brüksel merkezli 34 Avrupa Eğitim Bakanlığının ortak ağı olarak faaliyet göstermektedir. Kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan yapı, Eğitim Bakanlıklarını, okulları, öğretmenleri, araştırmacıları ve endüstri temsilcilerini bir araya getirerek 21. yüzyıl dijital toplumlarının eğitim süreçlerinin dönüştürülmesinde yönlendirici bir rol üstlenmektedir. Uygulanılan Bilim Elçiliği Programı ise ortak olan 34 Avrupa ülkesinden seçilen başarılı öğretmenler vasıtasıyla o ülkelerde; okulları ve öğretmenleri yenilikçi uygulamalar ile desteklemek, özellikle inovasyon alanında profesyonelleşmelerini sağlamayı hedeflemektedir.

Muğla BİLSEM Müdürü Cevizci,geçen iki yıllık süreçte önemli projelere imza attıklarını belirterek, “2018 yılından itibaren özellikle Muğla’mızda görev yapan öğretmenlerin STEM yöntemini derslerde kullanmaları için eğitimler düzenledik. Muğla Üniversitesi Bilim Eğitimi ve Uygulama Merkezi (MUBEM)’nin TÜBİTAK desteği ile düzenlediği ve Türkiye’nin birçok ilinden onlarca öğrenciye Akyaka’da düzenlediği STEM Bilim Kamplarının bir parçası olduk. Yine BİLSEM olarak düzenlediğimiz bilim şenliklerinde binlerce öğrenciyi STEM atölyeleri ile tanıştırdık. Kısacası görev yaptığım BİLSEM’deki öğretmen arkadaşlarımın da desteği ile Muğla’mızda bu alanda farkındalık oluşturmak için çalıştık. Önümüzdeki bir yıllık süre içerisinde de eğitim alanındaki yenilikçi yöntem ve uygulamaları öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz ile tanıştırmak için çalışmaya devam edeceğim. Görev konusunda bana inanan, güvenen başta Milli Eğitim Bakanlığımız olmak üzere Avrupa Okul Ağı yetkililerine teşekkür ediyorum. Ayrıca işbirliği yaptığım kurumların değerli çalışanlarına, öğretmen arkadaşlarıma, çalışmalarımda daima destek olan ilçe ve il milli eğitim müdürlerime teşekkürü bir borç bilirim” dedi.

