Çevre Dostu 1000 Okul Projesi Ödül Töreni

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde gerçekleştirilen Çevre Dostu 1000 Okul Projesi'nin Ödül Töreni Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirildi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, törende yaptığı konuşmada, Emine Erdoğan'ın himayesinde hayata geçirdikleri projeleri iki ay gibi bir sürede tamamladıklarını belirtti.

"Kütüphanesiz Okul Kalmasın" kampanyası kapsamında 16 bin 361 kütüphaneyi 2 aydan kısa sürede yaptıklarını söyleyen Özer, 2022 yılı itibarıyla tüm Türkiye'nin 'Artık kütüphanesiz okulumuz yok' diyebildiğini söyledi.

Kütüphaneleri yapmakla yetinmediklerini, 28 milyon olan kitap sayısını 60 milyona çıkardıklarını dile getiren Özer, yıl sonuna kadar kitap sayısını 100 milyona ulaştıracaklarını ifade etti.

Yeni eğitim öğretim yılına da çevre dostu 1000 okul ile girmenin sevincini yaşadıklarını anlatan Özer, şunları söyledi:

"Proje için 300 milyon liralık bütçe kullandık. Her ilçede bir tane çevre dostu örnek okul olması, diğer okulların da o okulları ziyaret etmesiyle o güzel uygulamaların yaygınlaştırılmasıydı amacımız. Her proje sonunda yeni bir açılım yapıyoruz. Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayesinde 1 yıllık bir proje de bu yıl başlatacağız. Eğitim sistemimizdeki tüm okulları çevre dostu okul yapacağız. İnanıyoruz ki bu dünyada söz söyleyecek aziz bir millet varsa o millet aziz Türk milletidir."

- "Sıfır Atık Hareketi dalga dalga büyüdü"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da Sıfır Atık teması ile ilkini kutladıkları Türkiye Çevre Haftası'nda çevre bilinci ve farkındalığını ortaya koyacak etkinlikler gerçekleştirdiklerini anımsattı.

Yeşili seven, doğayı dost bilen ecdat gibi mirası korumaya gayret gösterdiklerini söyleyen Kurum, şunları kaydetti:

"Tüketim çağının doğamız üzerinde bıraktığı hasarlara dönüşümle ve dönüştürdüklerimizin gücüyle karşı çıkıyoruz. Geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımızla bu mücadeleyi veriyoruz. Sıfır Atık Hareketi artık dalga dalga büyüdü. Sıfır atık ve geri dönüşümü, ortak evimiz dünyamız için, çocuklarımıza mutlu bir dünya bırakmak için hayatımızın bir parçası haline getirmeye devam ediyoruz. Milli Eğitim Bakanlığımız ile de her konuda el ele vererek iklim değişikliğiyle mücadele noktasında her yaştan yavrumuzu ilgilendiren çok kıymetli adımları atmaya devam edeceğiz. Değerli öğretmenlerimizle çevreye duyarlı bir nesil yetiştirebilmenin hep birlikte tohumlarını attık. Çevre Dostu 1000 Okul Projesi çocuklarımıza çevre ve doğa koruma bilincini aşılayan en önemli projelerimizden biri oldu. 'Sıfır atık, sıfır israf' sloganıyla başlattığımız hareket, asırlar sonra çocuklarımızın yolunu aydınlatacak bir rehber olacak."

Kurum, çevreyle ilgili her projelerine destek veren Emine Erdoğan'a teşekkür etti.

