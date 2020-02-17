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‘Çevre Dostu: Tomurcuk’ projesinde eğitimler devam ediyor

SAKARYA HABERLERİ  | 17.02.2020 16:45 | Son Güncelleme

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından çocuklara çevre bilincini aşılamak amacıyla hayata geçirilen ‘Çevre Dostu: Tomurcuk’ projesinde eğitimler devam ediyor.Bu kapsamda Vali Mustafa Uygur İlkokulu, Yavuz Selim İlkokulu, 17 Ağustos İlkokulu ve 21 Haziran İlkokulunda gerçekleştirilen eğitimlerle toplam 384 minik öğrenciye çevre bilinci aşılanmış oldu.

‘Çevre Dostu: Tomurcuk’ projesinde eğitimler devam ediyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından çocuklara çevre bilincini aşılamak amacıyla hayata geçirilen ‘Çevre Dostu: Tomurcuk’ projesinde eğitimler devam ediyor.
Bu kapsamda Vali Mustafa Uygur İlkokulu, Yavuz Selim İlkokulu, 17 Ağustos İlkokulu ve 21 Haziran İlkokulunda gerçekleştirilen eğitimlerle toplam 384 minik öğrenciye çevre bilinci aşılanmış oldu. Tomurcuk tarafından verilen eğitimlerde minik öğrencilerin çevre bilincini eğlenirken öğrenmesi sağlandı. Eğitimlerini tamamladıklarına dair sertifikalarını alan çocuklar Tomurcuk’la hatıra fotoğrafı çekildi.

‘Çevre Dostu: Tomurcuk’ projesinde eğitimler devam ediyor

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