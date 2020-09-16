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Çevre illerin kavun ihtiyacı Karamürsel’den

KOCAELİ HABERLERİ  | 16.09.2020 14:33 | Son Güncelleme

Büyükşehir Belediyesi’nin danışmanlık hizmetiyle Karamürsel’de kavun üreten İnebeylili Metin Benzer, çevre illerin kavun ihtiyacını karşılıyor.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin tarımsal destek projeleri kent genelinde tarım faaliyetlerinin yoğun ve verimli bir şekilde yapılmasına katkı sunuyor.

Büyükşehir Belediyesi’nin danışmanlık hizmetiyle Karamürsel’de kavun üreten İnebeylili Metin Benzer, çevre illerin kavun ihtiyacını karşılıyor.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin tarımsal destek projeleri kent genelinde tarım faaliyetlerinin yoğun ve verimli bir şekilde yapılmasına katkı sunuyor. Bu kapsamda Büyükşehir Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı ziraat mühendislerinin danışmanlığında yetiştirilen Davutbey kavunlarının hasat zamanı yaklaştı. Oldukça bereketli geçen sezonda 3 ay dayanmasıyla bilinen Davutbey kavunları üreticinin yüzünü güldürdü.
Karamürsel İnebeyli köyünde Davutbey cins kavunu yetiştiren Metin Benzer, Büyükşehir tarafından verilen danışmanlık hizmetlerinin verim artışında büyük katkı sunduğunu vurguladı. Geniş bir alanda kavun yetiştirdiğini belirten Benzer, “Burada kavun yetiştiriciliğini malçlama ile yaptık. Bitkinin hızlı yetişmesini daha verimli olmasını sağlıyor. Yabancı otlarla mücadelede kolaylık sağlıyor. İşçi maliyetlerini azaltıyor. Çok bereketli bir kavun. Tutulan lezzetli bir kavun. Etli bir kavun olması nedeniyle tüketicilerimiz tercih ediyor. Baygınlık yapmaz, şişkinlik yapmaz. İstanbul ve Bursa başta olmak üzere her yerden gelip kavunumuzu alıyorlar” diye konuştu.
Kavun ve karpuz yetiştiriciliğinin Karamürsel’de çok eski olduğunun altını çizen Benzer, “Bu bölgede kavun ve karpuzun lezzeti çok farklı. Bu yüzden çok fazla talep var. Bu kavunun olgunlaştığı turuncu rengini almasıyla anlaşılır. Artık tat ve aroma yerine gelmeye başlar. Tam zamanında toplanırsa afiyetle yenir. Belediyemiz bize tohum desteği veriyor. Aynı zamanda ziraat mühendislerimiz bize danışmanlık desteği veriyor. Cumhurbaşkanımız sürekli ‘üretin’ diyor. Biz de bu talimatla üretmeye başladık. Çok şükür bereketli de oldu” şeklinde konuştu.

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