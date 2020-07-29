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Çevre Kurulu ilk toplantısını gerçekleştirdi

ANTALYA HABERLERİ  | 29.07.2020 12:16 | Son Güncelleme

Antalya Büyükşehir Belediyesi meclis toplantısında oybirliği ile onaylanan Çevre Kurulu, ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi meclis toplantısında oybirliği ile onaylanan Çevre Kurulu, ilk toplantısını gerçekleştirdi. Kurulun ilk toplantısında çevrenin korunmasına yönelik hayata geçirilecek projelerin üretilmesi ve uygulanma süreci görüşüldü.
Büyükşehir belediyesi koordinasyonunda, çevre konusunda çalışmalar yürüten kurum, kuruluş, meslek odası, sivil toplum örgütü temsilcileri ve ilgili uzmanlardan oluşan Çevre Kurulu ilk toplantısını gerçekleştirdi. Büyükşehir belediyesi toplantı salonunda gerçekleştirilen Çevre Kurulu toplantısına, Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi Çevre ve Sağlık Komisyon Başkanı Şafak Otuzaltı, Baş Danışman Cem Oğuz, Genel Sekreter Yardımcısı Ramazan Demir, Türkiye Çevre Eğitim Vakfı Antalya Şubesi (TÜRÇEV) Antalya Koordinatörü Çevre Yüksek Mühendisi Lokman Atasoy, Sivil Toplum Örgütü temsilcileri ile kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Çevre sorunlarının çözümüne katkı sağlayacak
Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclis toplantısında oybirliği ile onaylanan Çevre Kurulu’nun ilk toplantısında, kurul üyeleri ile tanışma, kurul başkanının seçimi ve kurulda ele alınması gereken konular görüşüldü. Çevre Kurulu, alanında ilgili uzamanlar ile görüş alıverişinde bulunarak çevre sorunlarının çözümüne katkı sağlamak, çevrenin korunmasına yönelik hayata geçirilebilecek projelerin üretilmesi ve uygulama süreçlerinin planlanmasını sağlamak, çevre bilincinin topluma yayılmasına yönelik eğitsel faaliyetlerin düzenlenmesine yönelik tavsiye niteliğinde kararlar alabilecek. Toplantıda kurul üyeleri, Çevre Kurulunun oluşturulmasından duydukları memnuniyeti dile getirirken katkı için gereken her türlü desteği verecekleri konusunda iyi niyet bildirimde bulundu.

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