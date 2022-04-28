Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Muğla'da konuştu:

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Muğla ve ilçelerinde çeşitli programlara katıldı, vatandaşlarla bir araya geldi.

Bakan Kurum, Köyceğiz ilçesinde İller Bankası tarafından finanse edilen bisiklet ve yaya yolu projesini inceleyerek, Belediye Başkanı Kamil Ceylan'dan bilgi aldı.

Kurum, daha sonra çocuklar ve protokol üyeleri ile bisiklete bindi, yolda yürüyüş yaptı. Ardından Köyceğiz Belediyesine geçen Bakan Kurum, Belediye Başkanı Kamil Ceylan'dan çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Kurum'a, Ceylan ile Kaymakam Mustafa Maslak tarafından el dokuması halı hediye edildi.

Marmaris'te yanan orman alanlarında da incelemelerde bulunan Kurum, daha sonra Osmaniye Mahallesi'ne geldi. Burada yangından zarar gören ve TOKİ tarafından yapımı devam eden evlerde incelemelerde bulanan Kurum, vatandaşlarla bir süre sohbet etti.

Kurum, incelemelerin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, yangından zarar gören vatandaşların ihtiyaç ve taleplerini dinlemek üzere kente geldiklerini söyledi.

Programını Ula ve Menteşe'de sürdüreceğini belirten Kurum, "Vatandaşlarımızla bir araya geleceğiz ve yangın sürecindeki söz verdiğimiz işleri yerinde görme fırsatına erişeceğiz. Her yangın, sel ve deprem afetinde olduğu gibi seferberlik ruhuyla, şuuruyla, daha önce Malatya'da, Elazığ'da, Kastamonu'da, Bartın'da, Rize'de ne yaptıysak, İzmir'de nasıl vatandaşımızın yanında yer aldıysak, Antalya'mız ve Muğla'mız için de yangın afeti sonrasında Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları çerçevesinde valimizle, milletvekillerimizle, bakanlıklarımızla birlikte hemen afetzede vatandaşlarımızın yanında olduk." dedi.

Mahalle mahalle, köy köy yangından zarar gören neresi varsa oralara gittiklerini vurgulayan Kurum, bu çerçevede muhtarlarla, vatandaşlarla görüşerek ihtiyaçlarını giderebilmenin gayreti içerisinde olduklarını kaydetti.

Kurum, bir yıl içerisinde yanan evlerin yerlerine yenilerini yapacaklarına dair verdikleri sözleri hatırlatarak, "Bu çerçevede yaklaşık 290 bağımsız bölümden oluşan konutuyla, ahırıyla, deposuyla vatandaşlarımızın yangından zarar gören yerlerinin yapım sürecini başlattık ve az önce de bir tane evimizi ziyaret ettik. Vatandaşımızın mutluluğuna şahit oluyoruz. Söz verdiğimiz gibi onların bir yıl içerisinde teslimlerini yapacağız." diye konuştu.

Bunun dışında köylerin altyapılarında, kanalizasyonlarında, içme sularında, spor sahalarında ihtiyaçları bulunduğunu anlatan Kurum, ihtiyaçlara ilişkin süreci yakından takip edeceklerini ve eksikliklerin giderilmesi için çalışma yürüteceklerini vurguladı.

Kurum, yanan kısımların bazı bölümlerinin Özel Çevre Koruma Bölgeleri ve SİT alanlarından oluştuğuna dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Bu alanlara ilişkin de sadece üst yapıda değil tabiatta da rehabilitasyonu bilim insanlarımızın verdiği görüşler doğrultusunda yapıyoruz. Yeni ağaçlarımızın dikimi, yine buradaki ekolojik yaşamın yeniden canlandırılması, bitkisel yaşamın yeniden canlandırılması, buradaki yaban hayatının korunabilmesi adına da çalışmaları yine Bakanlığımız bünyesinde Tabiat Varlıkları Genel Müdürlüğümüz ile birlikte yürütüyoruz. İnşallah bu afetten zarar gören vatandaşlarımızın yarasını en kısa sürede saracağız. Her afette olduğu gibi yine yangın afeti sebebiyle de Muğla'mızın yanında olacağız. Sözlerimizi tutmaya devam edeceğiz. Ben bu afetten dolayı tekrar Muğla’mıza ve Antalya'mıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Yaralı kardeşlerimiz var. Onlara da acil şifalar diliyorum.”

- "Kaçak yapılara kesinlikle müsaade etmeyeceğiz"

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Kurum, kaçak yapıların, özellikle Özel Çevre Koruma Bölgeleri'nde kaçak iskele, yat bağlama yerleri gibi yerlerde yapıldığını tespit ettiklerini kaydetti.

Yaklaşık bir hafta, 10 gün önce kıyılarda kaçak yapıların yıkımlarını gerçekleştirdiklerini anımsatan Kurum, "Bu tespitler çerçevesinde de özellikle Özel Çevre Koruma alanlarında, sit alanlarında kaçak yapıya kesinlikle müsaade etmeyeceğiz. İmar barışına başvurmuş, imar barışından hak elde etmiş vatandaşlarımızın zaten durumları baki ama bunun dışında halen bu alanlarda bilhassa bu durumu fırsat bilip yangın sebebiyle boş alanlarda yapılaşma talebiyle veya bu noktada yapılaşmanın tespit edildiği alanlardaki duruma ilişkin de kararlılığımızı sonuna kadar sürdüreceğiz ve kaçak yapılara kesinlikle müsaade etmeyeceğimizi buradan tekrar ifade etmek istiyorum." diye konuştu.

Kurum, yangın sebebiyle İçmeler Körfezi'ne yağışlarla kül ve balçıkların aktığını tespit ettiklerine dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Bu noktada Bakanlığımız burada bir dip tarama ve temizlik sürecini başlatacak. Valiliğimiz ve kaymakamlığımızla birlikte bu süreci yürüteceğiz ve Marmaris’imizi inşallah en kısa zamanda en güzel, o eski hatırladığımız, özlediğimiz Marmaris’e getirebilmenin çabası içerisinde olacağız. Hem tabiatta bu süreci takip edeceğiz hem körfezimizdeki dip çamurunun alınması, oradaki tortuların temizlenmesi suretiyle inşallah masmavi o turkuaz rengi körfezimize yeniden kavuşacağız. Burada istihdamı, üretimi arttıracak, yine yerli, yabancı turistlerin buraya gelmesini sağlayacak, bu eşsiz güzelliğe en kısa zamanda Marmaris'i, İçmeler'i kavuşturacağız. Buna ilişkin de çalışmamızı başlattık. Bu süreçte en kısa zamanda bitecektir."

Kurum, yangınlarda şehit verdiklerini aktararak, yoğun emek sarf etmiş ve sarf eden ormancılara teşekkür etti.

Şehitlere Allah'tan rahmet dileyen Kurum, "Kızılay'ımıza, AFAD'ımıza, TOKİ'mize, İller Bankasına, bakanlığımızın, bakanlıklarımızın çalışanlarına çok teşekkür ediyorum. Marmaris'e, Antalya'ya verdiğimiz sözlerimizi, diğer afet bölgelerinde olduğu gibi Muğla'da, tüm ilçelerinde de afetten, yangından zarar gören tüm ilçelerinde de sürdüreceğimizi buradan bir kez daha ifade ediyor, geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.” diye konuştu.

Açıklamanın ardından İçmeler Mahallesi'ne geçen Bakan Kurum ve beraberindekiler, İçmeler Plajı'nda incelemede bulundu, yetkililerden bilgi aldı.

Bakan Kurum, plaj yakınında bulunan otellerin yetkililerini de dinledi.

