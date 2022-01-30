Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Trabzon'da konuştu:

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "20 yılda Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde Trabzon'umuzu nasıl baştan aşağı yenilediysek ihya ettiysek evelallah 2023'ten sonra da nice büyük hizmetleri yine ülkemize hep birlikte kazandıracağız." dedi.

Kurum, Trabzon'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada, bugün Trabzon'un tarihi bir gün yaşadığını belirterek, "Bugün Trabzon, Karadeniz gibi coşuyor. Çünkü Trabzon'u apayrı seven, Cumhurbaşkanı'mızla beraber olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Evlerinden, köylerinden, yaylalarından, işlerinden koşarak 15 Temmuz Meydanı'mızı hıncahınç dolduran sizlere sevgilerimizi sunuyoruz." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kente her zamanki gibi güzelliklerle geldiğini vurgulayan Kurum, "Tonya'dan Hayrat'a, Vakfıkebir'den Sürmene'ye 18 ilçemizde 276 dev eserin müjdesiyle geldi. Tüm eserlerimiz Trabzon'umuza, ilçelerimize, ülkemize hayırlı uğurlu olsun." diye konuştu.

Kurum, Trabzon'u çok sevdiklerini dile getirerek, "Çünkü Trabzon açık sözlüdür, yiğittir, merte mert, namerde namert diyenlerin şehridir. Trabzon demek vatan sevdası demektir. Trabzon demek sığınacak liman demektir. Kardeşlik demektir." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Trabzon'u yarınlara taşımak için var güçleriyle çalıştıklarını aktaran Bakan Kurum, şunları kaydetti:

"Trabzon'umuzda, TOKİ'mizle Trabzon'un tam kalbindeki Çömlekçi'mizde şehrimizin siluetini bozan, tarihine yakışmayan binaları dönüştürüyoruz. Yüzlerce sosyal konutla dar gelirli vatandaşlarımızı, şehit ailelerimizi, gazilerimizi, engelli kardeşlerimizi ev sahibi yapıyoruz. Yeni terminal binamızı ve okulumuzu inşa ediyoruz. İller Bankamızla Trabzon'umuzu, işte 15 Temmuz Meydanı'nda olduğu gibi sokaklarını, caddelerini güzelleştiriyoruz. Trabzon'da herkesin hatırası olan Ganita-Faroz sahil bandı düzenlemesini yapıyoruz."

Kurum, doğa harikası Uzungöl'ü dünya markası yapacak, Barma Yaylası'nı da geleceğe taşıyacak çevre koruma projelerine tüm hızlarıyla devam ettiklerini belirterek, "'81 ilimize en az bir millet bahçesi.' dedik, bugün Trabzon'umuzda tam 4 millet bahçesi yapıyoruz. Akçaabat bitti, Vakfıkebir bitti, Avni Aker Millet Bahçemiz bitti, inşallah Çarşıbaşı da çok yakında bitecek. Bunlar içinde Avni Aker Millet Bahçemiz çok güzel oldu. Millet kıraathanesiyle dinlenme alanlarıyla bisikletle yürüyüş yollarıyla yemyeşil ortamıyla Trabzonluları, tüm kardeşlerimizi buluşturan bir mekan oldu. Hele hele o Trabzonspor'umuzun hatırasını yaşatacağımız tribünümüz de milyonlarca Trabzonspor taraftarı için çok özel bir anlam ifade ediyor." diye konuştu.

- "'Aşk ile çalışan yorulmaz.' diyoruz"

Bir an bile durmadıklarını vurgulayan Kurum, "'Aşk ile çalışan yorulmaz.' diyoruz ve biz bugüne kadar milletimizin çağrısı ne taraftan geliyorsa o tarafa koştuk. Tüm bakanlarımızla tüm kurumlarımızla hep sahada hep milletimizin yanında olduk. " dedi.

Bakan Kurum, el ele vererek de afet yaşanan her alanda on binlerce vatandaşa yeni yuvalar, yeni eserler ürettiklerini kaydederek, "Milletimizin hayır duasını aldık. Şimdi hedef 2023. 20 yılda Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde Trabzon'umuzu nasıl baştan aşağı yenilediysek ihya ettiysek evelallah 2023'ten sonra da nice büyük hizmetleri yine ülkemize hep birlikte kazandıracağız." ifadelerini kullandı.

