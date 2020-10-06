Çevre temizliğinde duyarlı olalım

Düzce Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, park ve bahçelerdeki temizlik çalışmalarını titizlikle sürdürürken, vatandaşların da çöplerini çöp kutularına atmaları yönünde duyarlı olmaya davet etti.

Düzce Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Melen Su Parkının genel temizlik ve bakım çalışmalarını yaptı. Koronavirüs tedbirlerinin gevşetilerek park ve bahçelerin halkın kullanımına açılması ile temizlik çalışmalarının sıklaştırıldığını kaydeden Düzce Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, oyun alanlarının, yürüyüş yollarının, yeşil alanların ve oturma banklarının düzenli olarak temizlenerek kullanıma hazırlandığını kaydetti.

Ekiplerin, Düzce’nin her bölgesinde hummalı bir çalışma içinde olduğunu kaydeden Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, “Park ve bahçelerimizde düzenli olarak temizlik çalışmaları yapıyoruz. Belediye olarak vatandaşlarımızın rahat ve huzur içinde zamanlarını geçireceği park ve bahçelerimizi temiz tutarken hemşerilerimizin de çöplerini çöp kutularına atmalarını, kabuklu yemişlerin kabuklarını yere atmamalarını ve ateş yakmamalarını da rica ediyoruz. Düzce hepimizin ve Düzce bizim evimiz. Tüm vatandaşlarımızı çevre temizliği konusunda duyarlı olmaya davet ediyorum” diye konuştu.

