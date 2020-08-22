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Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Bursa'da kentsel dönüşüm alanlarını inceledi

BURSA HABERLERİ  | 22.08.2020 19:54 | Son Güncelleme

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Bursa'da kentsel dönüşüm alanlarını inceledi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bursa'daki kentsel dönüşüm alanlarını inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Çekirge semtindeki "2023'e Doğru Güçlü Şehirler Güçlü Türkiye Bursa" adlı programın ardından yıkımı gerçekleştirilen yapıların bulunduğu alanları gezen Kurum, tarihi bölgeleri de ziyaret ederek yapılacak çalışmaları yerinde inceledi.

Kurum, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde ilçe belediye başkanları ve diğer yetkililerden, yürütülecek çalışmalara ilişkin basına kapalı toplantıda bilgi alarak taleplerini dinledi.

Osmangazi ilçesinde Sıcaksu bölgesindeki kentsel dönüşüm alanlarını gezen Bakan Kurum'a, Bursa Valisi Yakup Canbolat ve Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da eşlik etti.

Burada vatandaşların kentsel dönüşümle ilgili taleplerini dinleyen Kurum, hiç kimse mağdur edilmeden dönüşümün yapılacağını söyledi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, 2021 yılının ilk çeyreğinde konutların ihalesinin yapılacağını, 2022'nin sonuna doğru da etap etap konutların bitirileceğini ifade etti.

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