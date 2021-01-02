Çevreci Komşu Kart’tın fonksiyonu artırıldı

Muratpaşa Belediyesi’nin, nitelikli evsel atıkların ödül sistemi içinde ev ev toplandığı Çevreci Komşu Kart projesinde artık kazanılan puanlar, üye işyeri kısıtlaması olmadan, pos cihazı olan her yerde, online alışverişte kullanabilecek, bankamatiklerden nakit olarak çekilebilecek. Bunlarla birlikte, toplu ulaşımda kullanılan Antalyakart’a da puanlar aktarılabilecek.

Muratpaşa Belediyesi’nin Nisan 2016’da 2 mahallede pilot çalışma olarak başladığı ve kısa zamanda tüm ilçede uygulamaya aldığı ödüllü geri dönüşüm projesi Çevreci Komşu Kart, yeni yıla büyük yeniliklerle giriyor. Yazılımı baştan sona yenilenecek olan projede artık akıllı cep telefonları Çevreci Komşu Kart özelliği kazanacak ve yeni dağıtılacak kartlarla Muratpaşa sakinleri istedikleri yerden istedikleri alışverişi yapabilecek.

Sınır yok

Yeni dönemde kullanıma sunulacak Çevreci Komşu Kart mobil uygulamasıyla, cam, plastik, kağıt ve metal gibi nitelikli evsel atıkları ayrıştırarak ekiplere teslim eden Muratpaşa sakinlerinin çevreci puanları bu uygulama üzerinden hesaplarına yüklenecek. Kazanılan puanlar ise yeni Çevreci Komşu Kartlarla üye iş yeri sınırı olmadan kredi kartı pos cihazı olan her yerde kullanılabilecek. Muratpaşa sakinleri, yeni kartlarla, istedikleri marketten alışveriş yapabilecekleri gibi kuaförden kafe ve restoranlara tüm ödemelerinde yeni kartlarını kullanabilecek.