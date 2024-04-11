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  4. Ceyda Düvenci'nin kızı şarkı söyledi! Eski eşleri Bülent Şakrak ve Engin Akgün'ün diyaloğu dikkat çekti

Ceyda Düvenci'nin kızı şarkı söyledi! Eski eşleri Bülent Şakrak ve Engin Akgün'ün diyaloğu dikkat çekti

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
11.04.2024 14:04
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Ünlü oyuncu Ceyda Düvenci'nin kızı Melisa Akgün, Sıla Gençoğlu'nun "Sana Zahmet" adlı şarkısını seslendirdi. Ceyda Düvenci'nin eski eşleri ise yorumlarda buluştu.

Ceyda Düvenci'nin kızı şarkı söyledi! Eski eşleri Bülent Şakrak ve Engin Akgün'ün diyaloğu dikkat çekti

Ceyda Düvenci 2008 yılında nikah masasına oturduğu iş insanı Engin Akgün ile 2013 yılında boşanma kararı almıştı. İş insanı Engin Akgün ile Ceyda Düvenci'nin evliliğinden Melisa adını verdikleri kızları dünyaya geldi. Melisa, doğar doğmaz beyin kanaması yüzünden Serebral Palsi hastası olmuştu.

Melisa Akgün, Sıla Gençoğlu'nun 'Zahmet Olmazsa' adlı yeni şarkısını söyledi. Sosyal medyada kısa sürede yoğun ilgi gören Melisa'nın performansına Ceyda Düvenci'nin kısa süre önce boşandığı Bülent Şakrak da yanıtsız kalmadı.

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Melisa Akgün'ün şarkı söylediği anları baba Engin Akgün paylaştı. Bülent Şakrak Akgün'ün paylaşımına "Aşkım" yazıp kalp emojileri yağdırınca baba Akgün "Çok içinden söylüyor be Bülent baba sayende" yazdı.

Bülent Şakrak ise Melisa'nın babası, eşinin eski kocasına "Estağfurullah Engin baba, ne yaptıysa kendi yaptı benim kuzum. Biz hep birlikte yanındayız sadece" yanıtını verdi.


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