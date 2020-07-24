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Ceyhan Belediyesi kadın gazeteciyi çöpe sürdü

ADANA HABERLERİ  | 24.07.2020 15:33 | Son Güncelleme

Ceyhan Belediyesi Basın Basın Yayın Müdürlüğü çalışanı gazeteci Besime Yardım, Temizlik İşleri Müdürlüğüne sürüldü.Sabıkası nedeniyle görevden alınan eski Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar ve mevcut Belediye Başkanı Hülya Erdem’in metin yazarlığı ve birimin haber editörlüğü görevini yapan Gazi Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunu ve 10 yıllık gazeteci Besime Yardım, 8 Temmuz Çarşamba günü Temizlik İşleri Müdürlüğüne personel olarak görevlendirildi.Besime Yardım, görev yazısının tebliğ edilmesinden sonra gördüğü muamele karşısında üzüntüden fenalaşarak 20 gün rapor alıp izne ayrıldı.Yerel gazete sahibi Neriman Çelebi, eski Başkan Kadir Aydar hakkındaki bir davayla ilgili yaptığı haberin ardından belediye yönetiminin Besime Yıldırım’ı, birlikte spor yapıp selfi çektikleri için çöpe sürdüğünü iddia etti.

Ceyhan Belediyesi Basın Basın Yayın Müdürlüğü çalışanı gazeteci Besime Yardım, Temizlik İşleri Müdürlüğüne sürüldü.
Sabıkası nedeniyle görevden alınan eski Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar ve mevcut Belediye Başkanı Hülya Erdem’in metin yazarlığı ve birimin haber editörlüğü görevini yapan Gazi Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunu ve 10 yıllık gazeteci Besime Yardım, 8 Temmuz Çarşamba günü Temizlik İşleri Müdürlüğüne personel olarak görevlendirildi.
Besime Yardım, görev yazısının tebliğ edilmesinden sonra gördüğü muamele karşısında üzüntüden fenalaşarak 20 gün rapor alıp izne ayrıldı.
Yerel gazete sahibi Neriman Çelebi, eski Başkan Kadir Aydar hakkındaki bir davayla ilgili yaptığı haberin ardından belediye yönetiminin Besime Yıldırım’ı, birlikte spor yapıp selfi çektikleri için çöpe sürdüğünü iddia etti. Çelebi, "Gazeteci olumlu olumsuz tüm haberleri yapmakla mükelleftir. Olumsuz haberlerin mimarı kendileridir, bunun öfkesini kadın çalışandan çıkarmak bir siyasetçiye yakışmaz. Hepsinden önemlisi bir kadını çöpe sürmek gibi bir yaptırım uygulanmasını şiddetle kınıyorum" dedi.

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