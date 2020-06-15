Ceyhan Devlet Hastanesi çevresi ağaçlandırıldı

Adana’nın Ceyhan ilçesinde inşaatı tamamlanan ve önümüzdeki günlerde açılışı yapılacak olan, Ceyhan Devlet Hastanesi’nin çevresine fidan dikimi yapılarak boş alanların ağaçlandırılması sağlandı.

Adana Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı Adana Orman İşletme Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen ağaçlandırma ve peyzaj düzenleme çalışmaları kapsamında palmiye, servi, kızılçam, defne, okaliptüs v.b süs bitkileriyle birlikte, tüplü fidan dikimi yapılarak 1.600 adet fidan toprakla buluşturuldu.

Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz, “Sosyal sorumluluk bilinciyle mezarlıklar, ibadethaneler gibi yerlerde yapılan ağaçlandırma çalışmaları yanında bugün fidan yarın nefes diyerek, hastane etrafını ağaçlandırıyoruz. Amacımız Ceyhan ilçemizin yeşil dokusunun geliştirilmesine katkı sağlayarak vatandaşlarımıza da hoş bir görüntünün sağlanmasıdır" dedi.

